iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro Max: Podívejte se na neuvěřitelný rozdíl ve tloušťce

Letošní podzim přinese vedle základních iPhonů 17 a high-endových modelů 17 Pro a 17 Pro Max i velmi zajímavé oživení nabídky jablečných telefonů ve formě příchodu modelu 17 Air. Ten bude svými specifikacemi spadat někam mezi základní a high-endové modely s tím, že jeho hlavní předností bude minimální tloušťka pohybující se údajně kolem 5,5 mm. Oproti iPhonům 17 Pro (Max), které by naopak měly z nynějších 8,25 mm mírně přibrat, by se tedy mělo jednat o na první pohled podstatně tenčí modely. A to potvrzuje i další srovnání maket vytvořených na základě úniku rozměrů chystaných modelů.

O srovnání maket iPhonu 17 Air a 17 Pro Max se nyní opět postaral leader Majin Bu, který má již nějakou dobu makety všech chystaných novinek k dispozici. Jak můžete na prvním snímku v galerii níže vidět, 6,6“ iPhone 17 Air je pohledově takřka poloviční oproti iPhonu 17 Pro Max se 6,9“ displejem. V ruce by tedy měl tento telefon působit opravdu zajímavě, jelikož díky svým proporcím nabídne dost možná podobný pocit, jaký dokázaly nabídnout naposledy iPhony 6 s jejich též minimální tloušťkou. Určitý háček by sice mohl být ve fotosoustavě, která se bude skládat jen z jednoho – širokoúhlého – fotoaparátu, avšak to by ve výsledku mohlo mnoha uživatelům stačit. Nechme se tedy překvapit, jak novinka na podzim zaboduje.