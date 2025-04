Tohle je iPhone 17, 17 Air a 17 Pro: 3D makety letošních novinek odhalují jejich vzhled

Zdá se, že o vzhledu letošních iPhonů 17, 17 Air a 17 Pro je prakticky rozhodnuto. V posledních týdnech se totiž čím dál tím častěji objevují nejrůznější úniky informací, které právě vzhled novinek odhalují, a jelikož se prakticky všechny shodují na tom, že má Apple letos v plánu výrazně přepracovat zadní fotomodul iPhonů 17 Pro a 17 Pro Max, přičemž ve stejném duchu se má vydat i u iPhonů 17 Air, pravděpodobnost, že tomu nakonec bude jinak, je relativně malá. Ostatně, předešlé roky ukázaly, že když se začnou úniky na začátku roku ve větší míře shodovat, většinou jsou skutečně založené na realitě. Vždyť když loni na začátku března unikl nákres iPhonu 16 Pro, s odstupem času o něm lze říci, že už tehdy odhalil vzhled novinky naprosto dokonale.

S dalšími 3D maketami vyrukoval leaker Majin Bu, kterému se jedny makety i nákresy podařily získat již před pár dny. I tyto nové makety však ve výsledku potvrzují „jen“ to, o čem se ve světě v souvislosti s novými iPhony intenzivně šušká – tedy, že zejména u řady 17 Pro nás čeká doslova masivní zadní fotomodul. Na makety se můžete podívat v galerii níže.

Fotogalerie iPhone 17 Pro 1 iPhone 17 Pro 2 iPhone 17 Pro 3 iPhone 17 Pro 4 Vstoupit do galerie

Ačkoliv můžeme samozřejmě jen hádat, co Apple vede k takto masivnímu zvětšení zadního fotomodulu u řady 17 Pro, odpovědí je pravděpodobně prostě jen to, že pro foťák potřeboval letos více místa kvůli hardwarovým zlepšením a tak mu nezbylo nic jiného, než si toto místo zajistit vytvořením větší „boule“. To pak ve výsledku pravděpodobně platí i u iPhonu 17 Air, který má nabídnout tělo natolik tenké, že se do něj Applu zřejmě nepovedlo vměstnat fotoaparát a tak opět vše vyřešil tím, že prostor kolem foťáku „nafouknul“. Jelikož se ale zatím jedná jen o jeden z mnoha neoficiálních úniků, je třeba brát veškeré tyto zprávy s určitou rezervou. Stoprocentní jistotu totiž budeme ve výsledku mít až poté, co telefony oficiálně odhalí samotný Apple v září.