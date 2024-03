Unikly údajné nákresy iPhonu 16 Pro! Jednu zásadní novinku potvrzují, druhou naopak vyvrací

Jak se pomalu blíží představení nové generace iPhonů, tak nabírají na intenzitě i úniky informací, které tyto telefony poodhalují. Jeden opravdu zajímavý pak na světlo světa vyplul teprve před pár minutami a přestože jej lze do jisté míry označit za kontroverzní, vzhledem k věrohodnosti zdroje je třeba na něj brát zřetel.

Nákres zveřejnil konkrétně portál 91mobiles, jehož zdroje se v minulosti ukázaly jako velmi přesné, jelikož podobnými schématy dokázaly skutečně předpovědět budoucí design Apple produktů. Tentokrát je však otázkou, zda se opravdu trefily. Uniklé schéma jde totiž přesně proti informacím leakera Majin Bu, který tvrdí, že se letos u iPhonů 16 Pro dočkáme přepracovaného fotoaparátu s designem á la fidget spinner. Uniklé schéma však jasně ukazuje, že by měl Apple počítat s designem, na který jsme zvyklí nyní. Ostatně, podívejte se sami.

Kromě stávajícího designu fotoaparátu odhaluje schéma i nové tlačítko na pravém boku telefonu – tedy na straně pod Power Buttonem. Jednat se má konkrétně o takzvaný Capture Button, který by měl podle dostupných informací sloužit pro aktivaci a následné ovládání fotoaparátu. Konkrétně má toto tlačítko umožňovat jednak fotit a natáčet, ale taktéž zaostřovat a zoomovat a to díky podpoře dotykového i tlakového ovládání. Ve výsledku by se tak mělo jednat o jeden z nejzajímavějších prvků, které za poslední roky na iPhony dorazil. Jak však píšeme výše, těžko říci, kde je pravda – tedy jestli na straně 91mobiles, nebo na straně leakera Majin Bu,