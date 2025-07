Známe RAM paměť v iPhone 17, 17 Air a 17 Pro!

Apple se podle všeho chystá u letošní řady iPhone 17 výrazně navýšit operační paměť u některých modelů. Před pár hodinami tento upgrade potvrdil spolehlivý čínský leaker Fixed Focus Digital, který v minulosti jako první správně odhalil název iPhone 16e. Leaker konkrétně tvrdí, že tři ze čtyř chystaných modelů dostanou 12 GB RAM, což je o 4 GB víc než u iPhonů 16. A jelikož jsme o takto velké RAM paměti slyšeli už v předešlých týdnech od jiných leakerů, zdá se být tento upgrade čím dál tím reálnější.

Konkrétně má jít o iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max, přičemž základní iPhone 17 zůstane u 8 GB. Tím by se Apple po letech konečně přiblížil androidi konkurenci, která vyšší paměti nabízí už dlouhodobě, a zároveň by otevřel dveře novým možnostem v oblasti multitaskingu, AI funkcí nebo herního výkonu. Pro srovnání, všechny modely iPhone 16 (včetně Pro) mají pouze 8 GB RAM, a to bez ohledu na čip nebo cenovou kategorii. Změna v letošní řadě tak může být prvním vážnějším krokem k odlišení nejen výkonu, ale i skutečných schopností jednotlivých modelů.

Zajímavé je, že o vyšší RAM promluvil už dříve i analytik Ming-Chi Kuo, který rovněž uváděl 12 GB RAM u modelů Air, Pro a Pro Max. U základního iPhonu 17 si ale tehdy nebyl jistý, jelikož hovořil o možnosti, že by mohl dostat také 12 GB, pokud to dovolí dodávky paměťových čipů. Od té doby však Kuo ohledně výše RAM mlčí a je proto otázkou, s čím jeho zdroje nyní počítají.

Jisté je nicméně to, že navýšení paměti by mohlo hrát zásadní roli v kontextu chystaných novinek v iOS 26 i rozšířených AI funkcí, které mají hrát zejména v následujících letech čím dál tím větší roli. Pokud se informace potvrdí, Apple tak konečně přestane RAM šetřit i u dražších modelů, kde to uživatelé očekávají.