iPhone 17 Air prý nakonec dostane čip A19 Pro! Má to ale jeden háček

iPhone 17 Air je bezpochyby jedním z nejočekávanějších a do znační míry i nejzajímavějších modelů, které Apple letos na podzim představí. Ostatně, ještě aby ne. Má jít o vůbec nejtenčí iPhone v historii, s designem, který bude daleko minimalističtější než u Pro modelů, ale zároveň stále výkonný a moderní. A jak nyní tvrdí nový únik, Apple to s výkonem možná myslí ještě vážněji, než se původně čekalo.

Podle čínského leakera Fixed Focus Digital, který má přes dva miliony sledujících na platformě Weibo, by měl iPhone 17 Air dostat čip A19 Pro, tedy stejný čip, který Apple plánuje pro modely iPhone 17 Pro a 17 Pro Max. Dřívější zprávy přitom hovořily o tom, že Air dostane jen základní A19, což by ho výkonnostně posouvalo spíš blíž základnímu iPhonu 17 než jeho Pro sourozencům.

Než ale začnete jásat, že Apple přestává šetřit výkonem u „odlehčených“ modelů, je tu jedno ale. Fixed Focus Digital totiž tvrdí, že zatímco Pro modely dostanou čip A19 Pro se 6jádrovým GPU, iPhone 17 Air má mít pouze 5jádrovou grafiku. To by v praxi znamenalo mírně slabší grafický výkon, který by se mohl projevit například při náročnějších hrách nebo profesionálních grafických aplikacích. V běžném používání si ale rozdílu nejspíš většina uživatelů ani nevšimne. Základní iPhone 17 by pak měl dorazit s rok starým A18.

Jaká bude realita?

Zajímavé je, že slova leakera odporují dřívějším spekulacím ohledně čipu v tomto telefonu. Například známý analytik Ming-Chi Kuo ještě v roce 2024 tvrdil, že iPhone 17 Air bude mít základní čip A19 a letos v červnu toto tvrzení zopakoval. Kuo má přitom velmi dobrou reputaci, pokud jde o předpovědi spojené s Apple produkty. Na druhé straně je ale potřeba dodat, že právě Fixed Focus Digital jako první zveřejnil název iPhone 16e, který se později potvrdil. Je tedy otázkou, komu aktuálně věřit více.

Je nicméně třeba dodat, že slova Fixed Focus Digital nejsou v souladu nejen s dřívějšími odhady Kua, ale i dalšího analytika Jeffa Pu. Ten tvrdil, že základní iPhone 17 dostane pouze A18, nikoliv A19. Zdá se tedy, že ohledně čipů pro letošní generaci stále nepanuje mezi zdroji shoda a je možné, že Apple zatím finální konfiguraci ještě ladí, nebo záměrně mate stopu.

Apple by měl iPhony 17 představit tradičně v září 2025, tedy zhruba za dva měsíce. Pokud se spekulace o A19 Pro v iPhonu 17 Air potvrdí, půjde o velmi zajímavý krok, který by mohl model Air posunout z pozice „odlehčeného iPhonu“ k serióznímu hráči mezi top modely, byť s drobným výkonovým omezením. V každém případě bude zajímavé sledovat, jak Apple novou generaci iPhonů poskládá a zda nakonec výkon opět nebude hlavním rozlišovacím znakem.