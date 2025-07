iPhone 17 Air barvy unikly na internet! Tato bude podle Applu hlavní hvězdou

O iPhonu 17 Air toho v posledních týdnech prosakuje čím dál víc a začíná být jasné, že Apple plánuje s tímto modelem výrazněji odlišit nový směr, kterým se chce vydat. Tenký design, lehká konstrukce a čistý vzhled totiž nebudou jedinými prvky, které tento telefon posunou mimo zažité škatulky. Jak totiž upozornil dobře informovaný účet Fixed Focus Digital, Apple údajně plánuje nabídnout čtyři barevné varianty a jednu z nich si vyhlédl jako tu hlavní, na kterou postaví celý marketing.

V nabídce by se měl objevit klasický černý i stříbrný model, které uživatelé důvěrně znají z předešlých let, a vedle nich i jemná zlatá, která dodá zařízení teplejší, ale stále decentní nádech. Hlavní pozornost se ale má soustředit na světlou modrou barvu, která podle zdrojů připomíná Sky Blue známou z letošního MacBooku Air M4. Má jít o velmi jemný odstín, který působí svěže a současně přirozeně – a přesně na to chce Apple cílit. Pokud se informace potvrdí, bude právě tahle modrá barva tou, kterou uvidíme ve všech reklamách, vizuálech i produktových videích.

Výběr odstínů tak zjevně odráží snahu Applu spojit tradici s novou estetikou. Tenký iPhone s důrazem na styl a lehkost si říká o barvy, které to podtrhnou a modrá inspirovaná jasnou oblohou do toho konceptu zapadá dokonale. Zároveň ale Apple nehodlá odstřihnout uživatele, kteří preferují neutrální a univerzální vzhled – černá a stříbrná budou i nadále jistotou.

Apple by měl iPhone 17 Air představit letos v září. Pokud se potvrdí nejen barvy, ale i dosud spekulovaný design, může jít o největší změnu v portfoliu iPhonů za poslední roky. A modrá? Ta bude hrát první housle.