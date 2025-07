Ultra tenké rámečky pro všechny: iPhone 17 i 17 Air dostanou design jako Pro modely

Apple si loni při představení iPhonů 16 Pro a 16 Pro Max pochvaloval, že jejich rámečky okolo displeje jsou vůbec nejtenčí ze všech zařízení, která kdy vyrobil. A jak se zdá, s touto designovou změnou rozhodně neskončil jen u řady Pro. Podle nejnovějších úniků se totiž stejný styl rozšíří i na zbytek nabídky iPhonů 17 včetně základního modelu a zcela nového „iPhonu 17 Air“.

S informací přišel dobře známý leaker Digital Chat Station, který má na čínské sociální síti Weibo přes tři miliony sledujících a v minulosti se už několikrát trefil – například s detaily o fotoaparátech iPhonů 15 a 15 Plus. Podle něj Apple designovou novinku z řady Pro přenese i do zbylých modelů, které odhalí letos na podzim. To znamená jediné – všechny čtyři modely iPhonu 17 nabídnou ultra tenké rámečky. Nezáleží na tom, jestli sáhnete po nejdražší variantě Pro Max, nebo po základním iPhonu, rozdíly v šířce rámečků budou pryč.

Co přesně nás tedy čeká?

Podle aktuálních spekulací se Apple chystá ještě více sjednotit vzhled celé produktové řady. Tenké rámečky jsou už nyní silnou stránkou Pro modelů, ale s příchodem iPhonu 17 se stanou novým standardem napříč všemi verzemi. Základní iPhone 17 dostane větší 6,3″ displej, namísto 6,1″ u aktuálního iPhonu 16. iPhone 17 Air, který má být zcela novým přírůstkem v nabídce, nabídne rovnou 6,6″ displej, čímž zaplní prostor mezi základním modelem a větším Pro Maxem.

Zatímco design základního modelu zůstane podle leakera prakticky totožný s iPhonem 16, větší změny se odehrají u Pro variant. Ty mají dostat ještě výraznější výstupek fotoaparátu na zadní straně a hlavně vylepšený 48MP teleobjektiv s až 5× optickým zoomem, který známe už z loňského iPhonu 15 Pro Max.

Apple by měl řadu iPhone 17 představit tradičně v září. A pokud se spekulace potvrdí, může jít o jeden z nejvýraznějších kroků směrem ke sjednocení vzhledu iPhonů za poslední roky – což bude dobrá zpráva pro všechny, kteří si na prémiový vzhled potrpí, ale nepotřebují nutně Pro výbavu.