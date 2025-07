Rozhodne o úspěchu iPhone 17 (Air) právě tahle funkce? Jedno velké tajemství stále visí ve vzduchu

Do představení iPhonů 17 zbývají už jen dva měsíce, přesto zůstává jedna z nejdůležitějších otázek nezodpovězena. A možná právě ona rozhodne, po jakém modelu sáhne většina jablíčkářů. Jde o podporu technologie ProMotion, která už od iPhonu 13 Pro přináší 120Hz obnovovací frekvenci a plynulejší zobrazení. U novinek z roku 2024 se spekuluje, že by ProMotion mohly poprvé dostat i modely mimo Pro řadu, konkrétně iPhone 17 a iPhone 17 Air.

Zatímco uznávaný analytik Ross Young tvrdí, že všechny modely dostanou panely s technologií LTPO, a tím pádem i ProMotion, čínský leaker Fixed Focus Digital hlásí opak, tedy že sice vyšší obnovovací frekvence přijde, ale bez plnohodnotného ProMotion. Pokud má pravdu, iPhone 17 Air by přišel o klíčový prvek, který dnes odlišuje Pro modely od běžných.

A právě tady se láme chleba. Pro současné uživatele iPhonu 14 Pro nebo 15 Pro, kteří by jinak mohli pokukovat po tenčím, lehčím a designově atraktivnějším iPhonu 17 Air, by absence ProMotionu mohla být nečekanou překážkou. Obzvlášť když Air podle spekulací nabídne slabší baterii i fotoaparáty. Bez ProMotionu by zkrátka mohl působit až příliš kompromisně.

Pokud ale Apple tuto technologii skutečně do Airu přinese, může se z něj stát nejatraktivnější iPhone široké veřejnosti za poslední roky spojující prémiový design, moderní funkce a nižší hmotnost bez nutnosti sáhnout po Pro variantě. Odpověď bychom měli dostat v září. Do té doby však zůstává podpora ProMotion jednou z největších neznámých letošní generace. A možná právě tou, která nakonec rozhodne o tom, jaký iPhone 17 si zákazníci skutečně vyberou.