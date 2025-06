iPhone 17 Pro v černé barvě? Tato fotka ukazuje, že půjde o stylovku podzimu

Leakeři zajímající se o dění kolem Apple se v posledních týdnech doslova předhánějí v tom, kdo přinese věrohodnější pohled na připravovanou řadu iPhonů 17. Internetem už koluje celá řada konceptů a renderů, z nichž některé by si zasloužily místo spíš ve sci-fi filmech, zatímco jiné se naopak drží při zemi a reflektují to, co už víme z dřívějších úniků. A právě do druhé kategorie spadá i nový snímek, který sdílel dobře známý leaker Majin Bu.

Na jeho profilu na X se objevil údajný pohled na černý iPhone 17 Pro zezadu a nutno říct, že vypadá až nečekaně reálně. Matné tělo, ostře vykrojený modul fotoaparátu a celkově velmi uhlazený vzhled odpovídají tomu, co se o chystaném designu v posledních týdnech proslýchá. Pokud je snímek pravý (nebo aspoň velmi blízko realitě), máme se na co těšit.

Fotogalerie iPhone 17 Pro 1 iPhone 17 Pro 3 Vstoupit do galerie

Podle dosavadních úniků se totiž zadní strana standardního iPhonu 17 prakticky nezmění, ale modely Pro a Pro Max čeká zásadní proměna fotomodulu. Ten se má oproti předchozí generaci výrazně rozšířit do šířky, přičemž Apple prý sáhne po designu, který pokryje téměř celou horní část zadní strany – tedy od levého až po pravý bok zařízení. A právě to odpovídá i aktuální fotografii. Zda je aktuální snímek opravdu reálný, zatím s jistotou říct nelze. Jedno je však jasné – černá verze iPhonu 17 Pro vypadá zatraceně dobře a pokud se Apple rozhodne držet právě tohoto designu, fanoušci se budou mít na podzim opravdu na co těšit.