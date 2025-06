iPhone 17: Co o něm dosud víme

Apple chystá na podzim 2025 uvedení nové generace iPhonů. Základní model iPhone 17 přinese několik vylepšení, jako je větší displej, vyšší obnovovací frekvence a lepší přední kamera. Přesto však zůstává otázkou, zda tyto změny budou pro uživatele dostatečně atraktivní.

iPhone 17 displej a iPhone 17 výkon

Základní iPhone 17 sice přinese několik vylepšení, ale podle dosavadních úniků a analytických zpráv se bude jednat spíše o dílčí změny než o skutečný generační skok. Hlavním zklamáním pro technologické nadšence může být fakt, že model nedostane nový čip A19, ale zůstane u procesoru A18, který pohání již loňský iPhone 16. Tento čip je vyráběn 3nm procesem druhé generace (TSMC N3E), což sice zaručuje solidní výkon a energetickou efektivitu, ale neposkytuje výrazné zrychlení ani úspory oproti předchozí generaci. Mezitím modely iPhone 17 Pro a nový iPhone 17 Air získají modernější čipy A19 a A19 Pro, vyrobené pokročilejším procesem N3P – a tedy nejen vyšší výkon, ale i nové technologické možnosti, například v oblasti AI.

Co se týče operační paměti, i zde základní model zaostává. Očekává se, že iPhone 17 dostane 8 GB RAM, což je sice dostačující pro běžné použití, ale v roce 2025 to již není hodnota, která by oslnila. Zajímavé je, že podle některých zdrojů Apple ještě před pár měsíci zvažoval možnost osazení až 12 GB RAM, ale nakonec se patrně rozhodl zachovat konzervativní přístup a novinky koncentrovat do vyšších modelů.

K menším, ale přesto vítaným změnám patří zvětšení displeje z 6,1 na 6,3 palce, doplněné o ProMotion technologii s obnovovací frekvencí 120 Hz. Tato funkce byla dosud vyhrazena pouze modelům Pro, a její rozšíření na základní model přinese plynulejší zážitek při scrollování i hraní her. Apple tím konečně dohání konkurenci, která vysoké obnovovací frekvence nabízí i ve střední třídě.

iPhone 17 fotoaparát

V případě základního iPhonu 17 se očekává zachování tradičního duálního systému fotoaparátů, nicméně i zde došlo k určitému vývoji. Podle posledních úniků informací Apple chystá drobné přepracování vzhledu zadního modulu – objektivy by měly být nově umístěny na levé straně, zatímco LED blesk, mikrofon a případný LiDAR skener by měly být přesunuty doprava. Ačkoli se na první pohled může jednat pouze o estetickou změnu, Apple často spojuje design s funkčností, takže není vyloučeno, že i tato úprava bude mít technické opodstatnění. U modelů iPhone 17 Pro se navíc spekuluje o dvoutónovém provedení zad, kde modul fotoaparátu bude kontrastně tmavší než zbytek těla zařízení. U základního modelu pravděpodobně zůstane konstrukce v konzervativnějším duchu, avšak s modernizovanými detaily, které vizuálně sjednotí celou řadu.

Důležité však je, že i přes změny v rozložení komponent by neměla být ohrožena funkčnost kamerových systémů. V případě základního modelu iPhonu 17 zůstává sestava pravděpodobně u 48MP hlavního senzoru a 12MP ultraširokého objektivu, které známe z předchozí generace. Očekává se ale optimalizace obrazového výstupu skrze vylepšený čip A18 a možná i softwarové inovace v aplikaci Fotoaparát. Spekuluje se, že iOS 19 přinese nově přepracované uživatelské rozhraní aplikace, inspirované systémem visionOS. Takové změny by mohly přinést intuitivnější ovládání a nové režimy snímání, které lépe využijí schopnosti hardwaru – byť se tyto inovace mohou týkat především modelů vyšší třídy. Přesto je zřejmé, že Apple klade důraz na fotoaparát jako klíčový faktor i u standardních modelů a bude se snažit držet krok s rostoucí konkurencí v segmentu střední třídy.

Fotogalerie iphone-17pro-concept.jpg-2 iphone-17-blue-mockup.jpg iPhone 17 Pro koncept 2025-05-07 v 11.52.27 iPhone 17 Pro koncept 2025-05-07 v 11.52.44 iPhone 17 Pro koncept 2025-05-07 v 11.53.06 iPhone 17 Pro koncept 2025-05-07 v 11.52.36 iPhone 17 maketa 1 iPhone 17 maketa 3 iPhone 17 pro Air 1 Vstoupit do galerie

iPhone 17 vzhled

Základní iPhone 17 si pravděpodobně zachová velmi podobný vzhled jako jeho předchůdce, iPhone 16. Apple se u tohoto modelu drží osvědčeného a uživatelsky oblíbeného designu s plochými hranami, hliníkovým rámem a zaoblenými rohy, přičemž zadní strana bude opět tvořena sklem. Podle aktuálních zpráv však dojde k několika jemným úpravám, které ovlivní zejména vizuální dojem zařízení. Jednou z nejzajímavějších změn by mohla být menší velikost Dynamic Islandu – tedy interaktivního výřezu pro notifikace a ovládání na horní části displeje. Tuto úpravu umožňuje nová technologie zvaná metalens, která integruje vysílač a přijímač Face ID do jednoho kompaktního prvku. Pokud se tyto informace potvrdí, bude plocha obrazovky narušena méně než kdykoli předtím, a to i u základního modelu, nikoli jen u Pro verzí.

Fotogalerie #2 iPhone 17 Pro back iPhone 17 Air vs 16e 7 iPhone 17 Air vs 16e 5 iPhone 17 Pro back iPhone 17 Pro 1 iPhone 17 Pro 2 iPhone 17 makety 1 iPhone 17 makety 2 iPhone 17 makety 3 Vstoupit do galerie

Tento krok by byl ze strany Applu poměrně významný, protože přinést technologii z nejvyšších modelů i do cenově dostupnějších zařízení není pravidlem. Přesto je třeba brát tyto informace s mírnou rezervou, jelikož jiný známý analytik Ming-Chi Kuo uvádí, že velikost Dynamic Islandu zůstane stejná u všech modelů iPhone 17. Zda tedy dojde ke skutečné změně, zůstává zatím otázkou.

iPhone 17 datum představení

Apple tradičně představuje nové modely iPhonů v září, a podle dostupných informací by tomu nemělo být jinak ani letos. Očekává se, že iPhone 17 bude oficiálně představen mezi 11. a 13. zářím 2025, přičemž zahájení prodeje by mohlo následovat kolem 19. září, což odpovídá obvyklému harmonogramu společnosti Apple . Letos se očekává uvedení čtyř modelů: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Zajímavostí je, že model iPhone 17 Air by měl být nejtenčím iPhonem v historii, s tloušťkou pouhých 5,55 mm, a nahradí tak dosavadní variantu Plus.