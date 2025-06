Základní iPhone 17 dostane větší displej a nejen to!

Zatímco o Pro řadě iPhone 17 se mluví takřka na denním pořádku, o základní řadě moc často neslýcháme. To se však nyní zčásti mění, jelikož nový únik informací z Číny právě detaily okolo základních „sedmnáctek“ odhaluje. Konkrétně podle účtu Digital Chat Station, který už v minulosti přinesl přesné informace o plánech Applu, by měl základní iPhone 17 dostat 6,3″ displej, tedy o 0,2″ větší než současný iPhone 16. Stejnou informaci přitom nedávno zveřejnil i uznávaný analytik Ross Young.

Pokud se zvětšení úhlopříčky základního modelu naplní, na podzim se můžeme těšit ha dva modely s úhlopříčkou 6,3“, jeden s úhlopříčkou 6,6“ a jeden s úhlopříčkou 6,9“. Konkrétně iPhone 17 a iPhone 17 Pro mají nabídnout 6,3″, iPhone 17 Air 6,6″ a Pro Max až 6,9″ displej. Z hlediska designu a výkonu ale u základního modelu zřejmě nepůjde o revoluci. Dočkat se totiž máme údajně opět „jen“ čipu A18 spolu s 8 GB RAM, přičemž ani design by se neměl meziročně změnit.

Fotogalerie iPhone 16 Plus LsA 1 iPhone 16 Plus LsA 2 iPhone 16 Plus LsA 3 iPhone 16 Plus LsA 4 iPhone 16 Plus LsA 5 iPhone 16 Plus LsA 6 iPhone 16 Plus LsA 7 iPhone 16 Plus LsA 8 iPhone 16 Plus LsA 9 iPhone 16 Plus LsA 10 iPhone 16 Plus LsA 11 iPhone 16 Plus LsA 12 iPhone 16 Plus LsA 13 iPhone 16 Plus LsA 14 iPhone 16 Plus LsA 15 iPhone 16 Plus LsA 16 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 1 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 2 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 3 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 4 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 5 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 6 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 7 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 8 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 9 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 10 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 11 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 12 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 13 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 14 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 15 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 16 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 17 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 18 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 19 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 20 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 21 Vstoupit do galerie

Zajímavostí však může být možný přechod na 120Hz displej, který by se u základního modelu objevil vůbec poprvé. Doplní jej údajně také 24MP přední kamera, což je skok oproti 12MP u iPhonu 16. Přeci jen je tedy na co se těšit, tedy minimálně podle některých úniků. Zda se jejich předpovědi naplní se dozvíme velmi pravděpodobně v září, kdy by mělo dojít k představení celé nové řady.