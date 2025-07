Datum představení iPhone 17 s předstihem prozrazeno spolehlivým zdrojem!

Je tomu skoro až k nevíře, ale od představení iPhone 17 nás dělí zřejmě už méně než dva měsíce. I letos má totiž Apple vsadit na září coby měsíc jejich premiéry a jak se nyní podle informací spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu zdá, telefony hodlá světu ukázat hned z jeho začátku.

Konkrétně přišly Gurmanovy zdroje s tím, že Apple plánuje uspořádat Keynote pro představení prvních podzimních novinek v týdnu od 8. do 12. září s tím, že nejpravděpodobnější datum představení iPhone 17 je pondělí 8. září, úterý 9. září nebo středa 10. září. Naopak pátek lze prakticky 100% vyloučit, protože v tento den Apple žádné tiskové konference nepořádá, přičemž i čtvrtky jsou velkou výjimkou.

Pokud by se tato předpověď naplnila, znamenalo by to velmi pravděpodobně, že se iPhone 17 předobjednávky začnou nadcházející pátek, tedy 19. září s tím, že do prodeje by novinky zamířily v pátek 26. září. Ve výsledku se tedy jedná o zcela standardní harmonogram, kterého se Apple drží poslední roky víceméně striktně. A co vy, těšíte se na novinky a potažmo plánujete nákupe některé z nich?