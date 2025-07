iPhone 17 Air dostane titanový rámeček, iPhone 17 Pro se naopak vrátí k hliníku

Zdá se, že Apple letos skutečně plánuje velmi netradiční změnu v použití materiálů pro chystanou řadu iPhone 17. Zatímco modely iPhone 17, 17 Pro a 17 Pro Max údajně dostanou hliníkový rám, jediným modelem s titanovou konstrukcí má být překvapivě iPhone 17 Air. Tvrdí to analytik Jeff Pu ve své nejnovější zprávě pro GF Securities. Potvrzuje tak dřívější úniky informací, které právě o titanu ve spojitosti s modelem Air hovořily.

Svým způsobem úsměvné je to, že Apple se totiž u aktuálních iPhonů 16 Pro a 16 Pro Max chlubí právě tím, že využívají titan místo hliníku. Pokud tedy letos přejdou Pro modely zpět na hliník a Air dostane titan, půjde do jisté míry o nepřímé přiznání toho, že titan nebyl tak ideální volba, jakou se mohl zprvu zdát.

Otázkou zůstává, proč by Apple dal titan zrovna ultratenkému iPhonu 17 Air, který má být podle předchozích úniků nejlehčím iPhonem posledních let. Hliník je totiž lehčí než titan, což by mu hrálo do karet. Titan má ale na druhou stranu vyšší pevnost, takže je možné, že Apple potřebuje pevnější rám právě kvůli tenčímu tělu, které by při použití hliníku mohlo jít snáze ohnout.

Poměrně zajímavé nicméně je, že už loni analytik Ming-Chi Kuo spekuloval, že iPhone 17 Air by mohl kombinovat titan a hliník, takže nelze vyloučit, že výsledná konstrukce bude hybridní s titanovým jádrem a hliníkovými okraji, nebo naopak. Naopak ohledně iPhonů 17 Pro slýcháme už dlouho o tom, že dostanou ryze hliníkové rámečky.

Právě návrat k hliníků u Pro modelů je zajímavý i z jiného úhlu pohledu. Od roku 2017, kdy Apple představil iPhone X, totiž měly všechny jeho prémiové modely rámy z nerezové oceli nebo titanu. Pokud se tedy letos skutečně vrátí k hliníku i u modelů Pro, půjde o největší změnu v konstrukci top modelů za poslední roky. Co Apple tímto rozhodnutím sleduje, se pravděpodobně dozvíme až v září, kdy by měla být řada iPhone 17 oficiálně představena. Už teď je ale jasné, že iPhone 17 Air nebude jen lehčí verzí základního modelu, ale může to být konstrukčně nejzajímavější iPhone roku.