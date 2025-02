Unikly údajné nákresy iPhonů 17, 17 Air a 17 Pro! Potvrzují zásadní změny foťáků

Do představení nové generace iPhonů sice zbývá ještě více než půl roku, to však v žádném případě neznamená, že bychom o nich v současnosti nevěděli zhola nic. Realita je totiž přesně opačná, jelikož zejména v posledních dnech vyplulo na světlo světa obrovské množství informací, které novou generaci iPhonů poodhalují. O další vskutku velké odhalení se pak před pár hodinami postaral i oblíbený, ale hlavně spolehlivý leaker Majin Bu, který má vazby na dodavatelský řetězec v Číně.

Konkrétně leaker sdílel nákresy všech čtyř chystaných iPhonů 17 – tedy 17 Air, 17, 17 Pro a 17 Pro Max. K dispozici je sice zatím bohužel jen nákres zad všech čtyř modelů, nicméně ten je ve výsledku alespoň vzhledem k dřívějším informacím o změnách designu foťáků nejdůležitější. A co víc, nákres všechny dosavadní úniky potvrzuje, jelikož je na něm krásně vidět, že iPhone 17 Air dostane jen jeden objektiv, zato však podlouhlý fotomodul přes celou šíři zad, zatímco u iPhonů 17 Pro a 17 Pro Max protáhne nynější čtvercový fotomodul taktéž do strany a vytvoří tak z něj obdélník. Jediný model, který by si měl zachovat stávající design foťáku, je iPhone 17 a to možná proto, že se zde redesign konal u řady 16. Otázkou nicméně zůstává, co mají symbolizovat červené obdélníky na zádech řady Pro. Jednat se může teoreticky o sklo, přičemž zbytek těla by byl hliník, jelikož o této verzi se v minulosti hovořilo. Na nákresy se můžete mrknout v galerii níže.

Fotogalerie iPhone 17 CAD rozmazane iPhone 17 CAD Uniklé nákresy iPhone 17 Pro case 4 iPhone 17 Pro case 3 iPhone 17 Pro case 2 iPhone 17 Air zada iPhone 17 Pro prototyp photomodule Uniklá fotka zveřejněná leakerem Leaked-iPhone-17-frame-image-showcases-a-Pixel-like-camera-island.webp Vstoupit do galerie

Vzhledem k tomu, že nás od představení iPhonů 17 (Air/Pro) dělí ještě mnoho měsíců, je sice pravda, že je veškeré podobné úniky třeba brát s určitým odstupem. Na druhou stranu se ale sluší dodat, že minulost jasně ukázala, že právě v tomto období každoročně unikají informace založené na pravdě. Například loni na začátku března unikla schémata iPhonů 16 Pro, o kterých můžeme nyní s odstupem času prohlásit, že tento telefon odhalila přesně v takové verzi, v jaké na podzim dorazil. Pravděpodobnost, že jsou úniky o redesignu foťáku iPhonů 17 Pro v tomto duchu reálné, je tedy poměrně vysoká.