Je tohle iPhone 17 Pro? Internetem kolují snímky údajně odhalující vzhled očekávané novinky

Vzhled chystaných iPhonů 17 Pro budí kontroverze a to i přesto, že se telefon představí za více než půl roku a Apple jej tedy zatím ani oficiálně nepotvrdil. Na internetu se totiž zejména v posledních zhruba 10 dnech objevilo opravdu mnoho údajných úniků informací, dle kterých má Apple v plánu už tak masivní zadní fotomodul ještě zvětšit – konkrétně pak protáhnout do boku a ze čtverce v levém horním rohu jej přepracovat na obdélník zabírající celou horní část zad. Poté, co tento design potvrdil leaker Majin Bu, Jon Prosser a řada dalších, navíc před pár hodinami sdílel další spolehlivý zdroj informací ze světa Applu, konkrétně Sonny Dickson, snímky zachycující obal, ve kterém se má právě iPhone 17 Pro skrývat. Je tedy jasné, že s tímto designem už někteří výrobci počítají.

Fotogalerie iPhone 17 Pro case 1 iPhone 17 Pro case 2 iPhone 17 Pro case 3 iPhone 17 Pro case 4 Vstoupit do galerie

Dickson zpravidla na svém účtu na X sdílí jen věci, kterým skálopevně věří a které mívá potvrzené od svých zdrojů. I přesto je ale samozřejmě třeba brát snímky výše s rezervou, jelikož do odhalení novinek zbývá stále spousta času. Na druhou stranu je ale třeba dodat, že minulost ukázala, že úniky vyplouvající na světlo světa ve větší míře právě na začátku nového roku bývají z velké části přesné a správné. Je proto klidně možné, že se na design nových iPhonů 17 Pro skutečně již díváme. Otázkou však zatím jen, co přesně mohlo Apple k takto zásadnímu zvětšení zadního fotomodulu přimět – tím spíš, když rozložení jednotlivých objektivů zůstává stejné a posouvají se vlastně jen LED blesk a LiDAR. Odpovědi na tyto otázky nicméně snad přinesou další úniky.