Apple logo bude u nového iPhone 17 Pro jinde. Vyzkoušejte si to už nyní díky tomuto triku

V souvislosti s chystanými modely iPhone 17 Pro a 17 Pro Max slýcháme velmi často o tom, že u nich Apple plánuje přesun loga ze středu zad do jejich spodní třetiny. Tento krok je v plánu proto, že kvůli zásadnímu zvětšení zadního fotomodulu budou rázem záda telefonů vypadat podstatně jinak – de facto jako dvě oddělené části. A Apple se proto rozhodl, že logo ve druhé, spodní části vycentruje opět na střed, což bude ve výsledku znamenat jeho posun níže. Že si tento upgrade nedokážete zatím představit? Nevadí. Máme pro vás tip na trik, díky kterému si dokážete logo na zádech iPhone přesunout níže už nyní.

Jediné, co k tomu budete potřebovat, je originální MagSafe peněženka – tedy jedno z nejoblíbenějších příslušenství, které jablíčkáři v posledních letech využívají. Ta pak stačí ve výsledku jen připnout na záda vašeho telefonu a rázem uvidíte, kde by se mělo nově Apple logo na zádech iPhone 17 Pro (Max) nacházet. Originální MagSafe peněženka má totiž sice logo Apple vycentrované taktéž na svém středu, ale po uchycení je ve výsledku logo na ní posazeno níž než to, které má iPhone na zádech. Díky tomu si tak lze už nyní udělat dokonalou představu o tom, co nás na podzim čeká.

