ChatGPT už nebude jen odpovídat. Nově za vás zvládne i pracovat

OpenAI udělalo další velký krok směrem k tomu, aby se z ChatGPT stal skutečný pracovní asistent. Společnost totiž před pár hodinami představila novou službu ChatGPT Work, která kombinuje schopnosti klasického ChatGPT s AI nástrojem Codex a přidává řadu funkcí umožňujících pracovat napříč webem, počítačem i mobilem. Jinými slovy, už nepůjde jen o chatbota odpovídajícího na otázky, ale o nástroj, který za vás zvládne plnit i složitější pracovní úkoly. Ve výsledku se tak jedná ze strany OpenAI dohnat konkurenci ve formě Claude a dalších, kteří právě tímto směrem uhání již poměrně dlouho.
ChatGPT Work umí pracovat s dokumenty uloženými v počítači, otevírat webové stránky, využívat firemní aplikace prostřednictvím pluginů nebo vytvářet prezentace, reporty, tabulky či dokonce jednoduché webové aplikace. Novinkou je také možnost zadat úkol a nechat AI pracovat samostatně na pozadí, zatímco se uživatel věnuje něčemu jinému. Výsledek si pak může vyzvednout z libovolného zařízení, ať už jde o Mac, iPhone nebo webový prohlížeč. Součástí oznámení je také příchod nové rodiny modelů GPT-5.6. OpenAI představilo tři varianty s názvy Sol, Terra a Luna, které jsou navržené pro různé typy nasazení. Vlajkový model Sol má podle společnosti nabídnout dosud nejlepší výsledky při programování, vědecké práci, analýze dat i řešení složitých úloh, přičemž má být zároveň efektivnější než předchozí generace.
Z pohledu uživatelů Applu je zajímavé i to, že OpenAI zároveň spojuje aplikace ChatGPT a Codex do jediné desktopové aplikace pro macOS i Windows. Právě Mac se tak stává jednou z hlavních platforem, na kterých bude možné nové funkce využívat naplno. K dispozici budou také nové nástroje pro tvorbu interaktivních webů, dashboardů nebo interních firemních aplikací, které AI vytvoří na základě jednoduchého zadání.
Souboj o budoucnost umělé inteligence se tak evidentně přesouvá z oblasti obyčejných chatbotů k autonomním AI agentům. A zatímco Apple postupně rozšiřuje Apple Intelligence a připravuje chytřejší Siri, OpenAI míří přímo na pracovní prostředí a chce z ChatGPT udělat nástroj, který nebude jen odpovídat na otázky, ale bude za uživatele skutečně pracovat, což může být jedna z největších změn v používání AI za poslední roky a zároveň další pomyslný hřebíček do rakve AI od Apple. Na druhou stranu bych se ale vůbec nedivil tomu, kdyby se kalifornský gigant pokusil v dalších letech stejným směrem poslat i Siri a učinit z ní tak co možná nejkomplexnější AI záležitost.