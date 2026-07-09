Máte Mac s M1 nebo novějším čipem? Na reset SMC a PRAM zapomeňte, Apple je nahradil jinými postupy

Pokud používáte Mac už řadu let, pravděpodobně jste se alespoň jednou setkali s radou, abyste při problémech resetovali SMC nebo PRAM. Tyto postupy patřily dlouhá léta mezi základní způsoby řešení nejrůznějších problémů s počítači od Applu. S příchodem čipů Apple Silicon se však situace výrazně změnila. Máte-li Mac s čipem M1 nebo novějším, klasický reset SMC již neprovedete a známá klávesová zkratka pro reset NVRAM se také nepoužívá. Co tedy tyto postupy nahradilo?
Reset SMC a PRAM, respektive NVRAM, patřil dlouhé roky mezi nejčastější rady, které uživatelé Maců dostávali při řešení problémů. Mac se choval podivně? Resetujte SMC. Nefungoval správně displej, startovací disk nebo některá nastavení? Zkuste resetovat PRAM či NVRAM.
Pokud však podobný návod vyzkoušíte na Macu s čipem Apple Silicon, tedy například M1, M2, M3, M4 nebo novějším, zjistíte, že staré postupy již nefungují stejně jako u Maců s procesory Intel. Důvod je jednoduchý. Apple kompletně změnil hardwarovou architekturu svých počítačů a spolu s ní také způsob, jakým jsou některé systémové funkce spravovány.
Co byl SMC a proč se resetoval?
Zkratka SMC označuje System Management Controller. U Maců s procesory Intel šlo o důležitou součást počítače, která měla na starosti řadu základních hardwarových funkcí. SMC se podílel například na správě napájení, nabíjení baterie, uspávání a probouzení počítače, řízení ventilátorů, některých funkcích displeje nebo chování stavových kontrolek.
Pokud se některá z těchto funkcí začala chovat nestandardně, mohl pomoci právě reset SMC. Typickým příkladem byly ventilátory běžící na vysoké otáčky bez zjevného důvodu, problémy s nabíjením, neobvyklé chování při uspávání nebo problémy se zapínáním Macu. Postup resetování SMC se navíc lišil podle konkrétního typu Macu. Jinak se postupovalo u stolních počítačů, jinak u MacBooků s vyjímatelnou baterií a jinak u novějších modelů s bezpečnostním čipem T2.
Co se stalo se SMC po příchodu čipů M1?
S příchodem prvních Maců s čipem M1 v roce 2020 Apple zásadně změnil architekturu svých počítačů. Apple Silicon není pouze klasický procesor. Jde o komplexní systém na čipu neboli SoC, který integruje řadu komponent a funkcí, jež byly u starších Maců řešeny odlišným způsobem.
U Maců s Apple Silicon proto již klasický samostatný reset SMC neexistuje. To však neznamená, že by funkce, které měl SMC dříve na starosti, jednoduše zmizely. Jsou spravovány v rámci nové hardwarové a softwarové architektury Macu. Pokud tedy máte Mac s čipem M1 nebo novějším a narazíte například na problém s napájením, uspáváním nebo jiným nestandardním chováním počítače, nemusíte hledat novou klávesovou zkratku pro reset SMC. Žádná přímá náhrada tohoto typu neexistuje.
Co dělat místo resetu SMC?
Prvním krokem by měl být obyčejný restart Macu. Přestože jde o velmi jednoduchý postup, restartování systému může vyřešit řadu problémů způsobených chybou softwaru, aplikace nebo některého běžícího procesu.
Pokud restart nepomůže, můžete Mac úplně vypnout, chvíli počkat a následně jej znovu zapnout. Právě vypnutí a nové spuštění počítače je u Maců s Apple Silicon základním krokem při řešení některých problémů, u kterých byste na starších modelech možná uvažovali o resetu SMC. Jestliže problémy pokračují, přichází na řadu další diagnostické postupy, například spuštění Macu v bezpečném režimu nebo použití Zotavení macOS.
A co PRAM a NVRAM?
Druhou velmi známou radou bylo resetování PRAM nebo NVRAM. Tyto pojmy se často používají společně, přestože označují různé generace paměti sloužící k ukládání některých nastavení systému. U Maců s procesory Intel mohl reset NVRAM pomoci například při problémech se startovacím diskem, rozlišením obrazovky, hlasitostí zvuku nebo dalšími uloženými nastaveními.
Postup znala řada zkušenějších uživatelů Maců zpaměti. Při spuštění počítače stačilo držet kombinaci kláves Option + Command + P + R. Také zde však Apple s příchodem Apple Silicon změnil pravidla.
Klávesovou zkratku Option + Command + P + R už nepotřebujete
U Maců s Apple Silicon se klasický uživatelský postup pro ruční reset NVRAM pomocí známé klávesové kombinace nepoužívá. NVRAM jako technologie a koncept ukládání některých nastavení z architektury Macu úplně nezmizela. Změnil se však způsob její správy a řešení případných problémů.
Pokud tedy máte Mac s M1 nebo novějším čipem, nemusíte při spuštění počítače držet Option + Command + P + R a čekat na reset. Staré návody vytvořené pro Macy s procesory Intel již v tomto případě nejsou aktuální.
Co tedy na Macu s Apple Silicon dělat při problémech?
Základní postup řešení problémů je dnes ve skutečnosti poměrně jednoduchý. Nejprve Mac restartujte a zkontrolujte, zda problém nezmizel. Pokud ne, počítač úplně vypněte a následně znovu zapněte.
Dalším krokem může být kontrola dostupnosti aktualizací macOS. Apple prostřednictvím aktualizací pravidelně opravuje chyby operačního systému, ovladačů a dalších součástí, které mohou způsobovat nejrůznější problémy. Pokud ani aktualizace nepomůže, můžete Mac spustit v bezpečném režimu.
Jak spustit Mac s M1 nebo novějším čipem v bezpečném režimu
Bezpečný režim neboli Safe Mode může pomoci zjistit, zda problém způsobuje software načítaný při běžném spuštění systému. Nejprve Mac úplně vypněte. Poté stiskněte a držte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí možnosti spuštění.
Vyberte požadovaný startovací disk, podržte klávesu Shift a následně zvolte možnost pokračovat v bezpečném režimu. Mac se spustí v režimu, který může pomoci při diagnostice některých softwarových problémů. Pokud problém v bezpečném režimu zmizí, může být jeho příčinou aplikace, rozšíření nebo jiný software načítaný při standardním spuštění systému.
Dalším krokem je Zotavení macOS
Pokud restart, úplné vypnutí ani bezpečný režim nepomohou, můžete využít Zotavení macOS. Také přístup k této funkci se u Maců s Apple Silicon liší od starších modelů s procesory Intel.
Mac nejprve vypněte. Poté stiskněte a držte tlačítko napájení. Tlačítko držte, dokud se nezobrazí obrazovka s možnostmi spuštění. Následně vyberte položku Volby a pokračujte podle pokynů na obrazovce. V prostředí Zotavení macOS můžete využít například Diskovou utilitu ke kontrole úložiště nebo přeinstalovat operační systém.
Apple má ještě jeden mnohem pokročilejší nástroj
U Maců s Apple Silicon existuje také pokročilejší způsob řešení závažných problémů. Jedná se o procesy označované jako Revive a Restore. Ty mohou být využity například v situaci, kdy má Mac závažný problém s firmwarem nebo jej nelze běžným způsobem spustit. Pro provedení těchto operací je potřeba druhý Mac a vzájemné propojení počítačů. Mac s problémy se následně uvede do speciálního režimu DFU.
Mezi postupy Revive a Restore je důležitý rozdíl. Revive se používá k obnovení firmwaru a recoveryOS a je navržen tak, aby nevymazal uživatelská data. Restore je radikálnější řešení, při kterém dochází k obnovení zařízení a vymazání jeho obsahu. Nejde tedy o běžnou náhradu resetu SMC nebo NVRAM, ale o pokročilý servisní postup určený pro řešení závažnějších problémů.
Jak poznáte, zda máte Mac s Intelem, nebo Apple Silicon?
Pokud si nejste jistí, jaký procesor váš Mac používá, zjistíte to velmi jednoduše. Klikněte na logo Apple v levém horním rohu obrazovky a zvolte Informace o tomto Macu. U novějších modelů zde uvidíte položku Čip a například označení Apple M1, M2, M3, M4, M5 nebo do budoucna novější generaci procesoru.
U starších Maců se zobrazí informace o procesoru Intel. Toto rozlišení je důležité především při hledání návodů na internetu. Postupy vytvořené pro Macy s procesory Intel totiž nemusí na modelech s Apple Silicon vůbec fungovat.
Staré návody pro Macy mohou být dnes zavádějící
Právě reset SMC a PRAM je dobrým příkladem toho, jak rychle mohou technologické návody zastarat. Na internetu stále existuje obrovské množství článků a diskusí doporučujících tyto postupy jako univerzální řešení problémů s Macem.
U starších počítačů s procesory Intel mohou mít tyto rady stále své opodstatnění. Pokud však používáte Mac s M1 nebo novějším čipem Apple Silicon, je potřeba postupovat jinak. Apple nepřišel s jednou novou klávesovou zkratkou, která by reset SMC a PRAM nahradila. Místo toho se změnila celá architektura počítače a spolu s ní také způsob diagnostiky a řešení problémů.
Co tedy reset SMC a PRAM skutečně nahradilo?
Nejpřesnější odpověď zní, že žádná jediná funkce. U Maců s Apple Silicon se při problémech postupuje postupně od nejjednodušších řešení k těm pokročilejším. Začít byste měli restartem nebo úplným vypnutím Macu. Následovat může aktualizace systému, bezpečný režim a Zotavení macOS. V případě skutečně závažných problémů existují také pokročilé postupy Revive a Restore.
Máte-li tedy Mac s čipem M1 nebo novějším a na internetu narazíte na radu, abyste resetovali SMC nebo při spuštění drželi Option + Command + P + R, nejprve se podívejte na datum vydání daného návodu. Je totiž velmi pravděpodobné, že byl vytvořen ještě v době, kdy počítačům od Applu dominovaly procesory Intel.