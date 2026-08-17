Jedna z nejvzácnějších LEGO figurek světa se prodala za téměř milion korun. LEGO ji přitom nikdy oficiálně nevydalo

Na první pohled vypadá jako obyčejná LEGO minifigurka, jenže ve skutečnosti jde o jeden z největších pokladů, jaký se kdy mezi LEGO fanoušky objevil. Řeč je konkrétně o minifigurce Petera Jacksona, která vznikla v době, kdy LEGO připravovalo své stavebnice podle Pána prstenů a Hobita a která se nikdy nedostala do běžného prodeje. Až do loňska navíc o její existenci prakticky nikdo mimo LEGO nevěděl. A právě jeden z jejích majitelů ji nedávno prodal za neuvěřitelných 38 028 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 850 tisíc korun.
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LEGO Peter Jackson, o kterém téměř nikdo nevěděl
Příběh této minifigurky začíná kolem roku 2012, kdy LEGO uvedlo na trh první stavebnice z prostředí Pána prstenů a následně také Hobita. Právě v této době vznikla také speciální minifigurka samotného Petera Jacksona, režiséra filmových trilogií. A nejde přitom o běžnou minifigurku, kterou byste mohli najít v některé ze stavebnic. LEGO údajně vyrobilo pouze přibližně 20 kusů jako dárek pro Petera Jacksona a účastníky prvního setkání mezi LEGO a filmovým týmem.
To je mimochodem důvod, proč je její příběh ještě zajímavější. LEGO Pán prstenů se začalo prodávat v roce 2012 a samotná série obsahovala desítky známých postav. Peter Jackson mezi nimi ale nikdy nebyl. Oficiální LEGO minifigurku slavného režiséra jste tedy v žádném obchodě koupit nemohli.
Na figurce je navíc několik unikátních detailů
Samotná minifigurka využívá některé běžné LEGO součástky, například tmavě béžové nohy nebo účes známý z hobitích figurek. Zásadní jsou ale její vlastní potisky. Na přední straně trupu má Peter Jackson navlečený Jeden prsten na řetízku a na zadní straně se nachází logo filmového Hobita. Unikátní je také potisk obličeje, který pochopitelně odpovídá samotnému režisérovi. A právě kombinace toho, že LEGO vyrobilo pouze zhruba 20 kusů, figurka nebyla nikdy veřejně oznámena a zároveň nebyla součástí žádné stavebnice, z ní dělá naprostý unikát.
Ještě zajímavější je ale to, jak se jedna z těchto figurek vůbec dostala na veřejnost. V červnu 2025 ji při procházení svého inventáře objevil bývalý LEGO designer Marcos Bessa, který v té době procházel zásoby pro svůj BrickLink obchod a narazil právě na Petera Jacksona. Sám přitom přiznal, že měl problém o figurce cokoliv dohledat, protože se zdálo, že o ní předtím prakticky nikdo nevěděl. Bessa následně figurku nabídl v soukromé aukci na Instagramu. A zájem byl pochopitelně obrovský. První nabídky se během krátké doby dostaly až k částce 15 tisíc dolarů. Nakonec se ale cena vyšplhala mnohem výše.
38 028 dolarů za jednu LEGO minifigurku
Vítězem aukce se stal sběratel Samuel Burkhardt, známý na Instagramu jako Rarest LEGO Minifigures, který za minifigurku Petera Jacksona zaplatil přesně 38 028 dolarů. V přepočtu jde podle aktuálního kurzu o částku kolem 850 tisíc korun, což už je opravdu hodně peněz za několik gramů plastu.
Burkhardt přitom rozhodně není žádný náhodný kupec. Jeho sbírka obsahuje celou řadu extrémně vzácných LEGO minifigurek včetně kovových Star Wars figurek, zaměstnaneckých exkluzivit, figurky George Lucase nebo kompletní sbírky LEGO Star Wars minifigurek. Peter Jackson tak skončil v rukou člověka, který přesně ví, co si pořídil.
A možná existují ještě další
Na celé věci je možná nejzajímavější skutečnost, že těchto figurek údajně vzniklo kolem 20. Rozhodně tedy nejde o jediný exemplář na světě. Některé mohou být stále u Petera Jacksona, jiné mohly zůstat u lidí z LEGO nebo filmového týmu a další mohou klidně ležet někde zapomenuté ve sbírce člověka, který vůbec netuší, co má doma. A právě proto je tato minifigurka tak zajímavá. Nejde totiž jen o drahou LEGO figurku. Je to v podstatě malý kousek historie LEGO a filmového Pána prstenů, který se více než deset let pohyboval mimo pozornost veřejnosti.
Když se tedy příště budete probírat svou starou LEGO sbírkou z období kolem roku 2012, možná se vyplatí dívat trochu pozorněji. I když v případě Petera Jacksona je šance, že ho máte doma v krabici, samozřejmě naprosto minimální.