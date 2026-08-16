Nechcete na iPhone nečekaně narazit na nahotu? Tato funkce citlivé fotky a videa automaticky rozostří

Nechtěné fotografie nebo videa s nahotou dokážou člověka zaskočit bez ohledu na to, zda přijdou ve Zprávách, přes AirDrop nebo jinou podporovanou službu. Apple proto nabízí na iPhonu ochranu, která dokáže potenciálně citlivý obsah rozpoznat ještě před jeho zobrazením a automaticky jej rozostřit. Uživatel se pak sám rozhodne, zda jej chce skutečně odkrýt.
V iOS přitom narazíte na dvě podobné funkce, které je dobré od sebe odlišit. Bezpečná komunikace je zaměřena především na ochranu dětí, zatímco Upozornění na citlivý obsah je určeno i dospělým uživatelům. Pokud tedy chcete podobnou ochranu zapnout sami sobě, zajímá vás právě druhá možnost.
Jak zapnout Upozornění na citlivý obsah
Aktivace zabere jen několik sekund. Na iPhonu otevřete Nastavení, přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení a klepněte na Upozornění na citlivý obsah. Zde funkci pomocí přepínače aktivujte. Ve stejné části můžete podle dostupných možností také určit, ve kterých podporovaných aplikacích a službách má ochrana fungovat.
Jakmile iPhone rozpozná fotografii nebo video, které pravděpodobně obsahuje nahotu, nezobrazí jej rovnou. Náhled zakryje rozostřením a upozorní vás, že může obsahovat citlivý materiál. Teprve následně můžete vědomě zvolit jeho zobrazení. Nejde tedy o zákaz přístupu k obsahu, ale o jakousi ochrannou vrstvu mezi přijetím snímku a okamžikem, kdy jej skutečně uvidíte.
Fotogalerie
Fotografie kvůli kontrole neopouštějí iPhone
Podstatné je také to, jakým způsobem Apple rozpoznávání řeší. Analýza probíhá přímo v zařízení pomocí strojového učení. Apple kvůli vyhodnocení neposílá samotnou fotografii či video na své servery a nezískává tím přístup k obsahu. Právě lokální zpracování je důležité, protože ochranná funkce nemusí být vykoupena dalším sdílením soukromých dat.
Upozornění na citlivý obsah se může hodit prakticky komukoliv. Nevyžádané intimní fotografie nejsou problémem pouze u dětí a dospívajících a objevit se mohou například při komunikaci s neznámými lidmi nebo při sdílení obsahu mezi zařízeními. Rozostření navíc neznamená, že iPhone rozhoduje za vás. Obsah zůstává dostupný, jen jej neuvidíte bez předchozího upozornění.
Pokud naopak nastavujete iPhone dítěti, vyplatí se věnovat pozornost také funkci Bezpečná komunikace v nastavení Času u obrazovky. Ta pracuje s podobnou technologií, ale je navržena právě s ohledem na mladší uživatele a situace spojené s přijímáním či odesíláním citlivého obsahu. Apple tak nabízí dvě příbuzné ochrany pro dvě rozdílné situace – a u dospělého uživatele je Upozornění na citlivý obsah jedním z těch nenápadných nastavení iPhonu, která má smysl alespoň znát.