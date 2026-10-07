tvOS 27.2 potvrzuje příchod Apple Intelligence na novou Apple TV

Nejnovější beta verze operačního systému tvOS 27.2 obsahuje v nastavení nový přepínač pro vylepšování Siri a Apple Intelligence. Tento objev ve zdrojovém kódu přímo potvrzuje dřívější spekulace, že chystaná generace Apple TV nabídne plnou hardwarovou podporu pro lokální umělou inteligenci od Applu. K oficiálnímu představení nového zařízení by mohlo dojít již v úterý 13. října.
Přepínač pro sběr dat na novém hardwaru
Text v nové nabídce nastavení žádá uživatele o souhlas se shromažďováním a využíváním textových i zvukových interakcí se Siri, diktováním a překladačem za účelem vylepšení základních jazykových modelů. Totožné prohlášení o ochraně osobních údajů se aktuálně nachází výhradně na zařízeních, která Apple Intelligence oficiálně podporují. Na hardwaru bez podpory AI nese tato volba nadále původní název „Vylepšit Siri a Diktování“. Zavedení nového textu do systému ukazuje, že Apple již připravuje softwarové podhoubí pro novou generaci jablečné televize, která by měla podle úniků dorazit s výkonným čipem A19 nebo A19 Pro a 8 až 12 GB operační paměti.
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Čtení zpráv přímo na televizní obrazovce
Součástí aktualizace tvOS 27.2 je také nový framework uživatelského rozhraní s interním označením Siri Messages. Tento kód jasně naznačuje, že budoucí verze systému dokáže nahlas přečíst zprávy přijaté na spárovaném iPhonu a rovnou nabídnout možnosti rychlých chytrých odpovědí vygenerovaných umělou inteligencí přímo na televizní obrazovce. Současná verze Siri na Apple TV odesílání ani čtení textových zpráv vůbec nepodporuje, což tuto chystanou funkci přímo spojuje s příchodem vylepšené asistentky Siri AI. Říjen bude dle všeho v podání Applu velmi plodný. Zlatým hřebem říjnové keynote má být chytrý domácí hub, k němuž má dorazit nový operační systém. Zároveň má Apple odhalit nový HomePod mini.