Apple potvrdil dotykový MacBook! Do macOS 27.2 nová gesta pro ovládání prsty

Zatímco před lety byla myšlenka toho, že Apple někdy představí MacBook s dotykovým ovládáním naprosté sci-fi, nyní se zdá, že jsme jeho příchodu opravdu blízko. Kalifornský gigant má totiž finišovat přípravy představení prvního modelu, který dotykové ovládání nabídne. To má dorazit konkrétně na nový MacBook Pro a jak se navíc z nejnovější bety macOS 27.2 zdá, jeho odhalení je doslova za dveřmi. V macOS 27.2 se totiž objevily nové prvky určené přímo pro dotyková gesta, které Apple přidal do několika svých systémových aplikací. A vzhledem k tomu, že podle dosavadních informací testuje právě s macOS 27.2 právě pro nový MacBook Pro s dotykovým ovládáním, je načasování přinejmenším zajímavé.
Novinek si v kódu macOS 27.2 všiml vývojář spolupracující s portálem MacRumors Aaron Perris, dle kterého například Safari nově obsahuje takzvaný „touch sentinel recognizer“, ve Fotkách se objevuje PXGTouchDwellGestureRecognizer, Poznámky dostaly ICTouchPressGestureRecognizer a Quick Look zase funkci označovanou jako dragTouch. Jinými slovy, Apple postupně přidává do svých aplikací nástroje pro rozeznávání různých způsobů dotykového ovládání.
Už samotný macOS 27 Golden Gate přitom přinesl například gesto pro obnovení obsahu tažením směrem dolů, které zná snad každý, kdo používá iPhone a iPad. Apple jej konkrétně v macOS nasadil například do Safari, Mailu či Kalendáře s tím, že systém navíc výrazně rozšířil dotykové ovládání přes Sidecar, takže lze macOS na displeji připojeného iPadu ovládat přímo prstem. Nová beta 27.2 tak v tomto směru „jen“ pokračuje.
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Právě Sidecar je nicméně důvodem, proč zatím nelze nové objevy označit za 100% potvrzení toho, že dotykový MacBook zcela určitě klepe na dveře. Apple totiž teoreticky může část těchto prvků připravovat právě kvůli lepšímu ovládání Macu přes iPad. V kombinaci s předchozími úniky je ale dle mého názoru minimálně dost zvláštní, jak moc se macOS začíná na ovládání prsty připravovat. Přeci jen, Sidecar je sice super funkce, nemyslím si ale, že natolik zásadní, aby jí Apple věnoval tolik energie pro rozvoj.
Dobrou zprávou nicméně v tomto směru je, že pokud se nový MacBook Pro s dotykovým displejem skutečně představí, stane se tak nejspíš opravdu brzy. Podle dostupných informací má totiž Apple naplánováno další vlnu představování Maců na konec tohoto, případně začátek příštího měsíce. Kromě dotykového OLED displeje se pak v souvislosti s novinkou spekuluje také o výrazně nižší hmotnosti, tenčím těle a nahrazení klasického výřezu Dynamic Islandem. Pokud se tedy současné informace potvrdí, čeká MacBook jednu z největších změn v jeho historii. Obávám se však, že si za ní Apple nechá i náležitě zaplatit.