New Balance oživil ikonické tenisky, které nosil Steve Jobs

Steve Jobs je pro mnohé z nás neodmyslitelně spjatý s černým rolákem, džínami a šedými teniskami New Balance. A pokud jste si jej někdy chtěli napodobit, nyní k tomu máte skvělou příležitost. New Balance totiž znovu oživil model Made in USA 992, který patřil mezi Jobsovy nejoblíbenější tenisky a ve kterém se v posledních letech svého života pravidelně objevoval na veřejnosti.
New Balance 992 se původně představily v roce 2006 při příležitosti stého výročí značky a navázaly na předchozí modely z dnes již legendární řady 99X. Jobs si je následně velmi oblíbil a právě šedé provedení se postupem času stalo pevnou součástí jeho typického vzhledu. Je nicméně zajímavé, že při legendárním představení prvního iPhonu v lednu 2007 ještě obul starší New Balance 991. Model 992 začal pravidelně nosit až později a následně se v něm objevoval například i při dalších prezentacích Apple. Představit v nich měl světu například první MacBook Air v roce 2008.
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New Balance na Jobse nezapomněl
Pro Apple fanoušky je proto podle mého názoru extrémně zajímavé, že se nyní šedé 992 vrací v rámci řady Made in USA a co víc, po designové stránce zůstávají věrné originálu. Kombinují tedy šedý semiš se síťovinou, nechybí charakteristické logo „N“ na boku ani technologie ABZORB SBS a ENCAP zajišťující tlumení a podporu. V USA je New Balance prodává za 199,99 dolaru.
Pro fanoušky Applu je ale možná ještě zajímavější způsob, jakým New Balance novinku na svém webu prezentuje. Mezi oficiálními produktovými fotografiemi se totiž objevuje snímek člověka sedícího na křesle v modrých džínách a šedých 992. Kompozice záběru přitom velmi očividně odkazuje právě na známou fotografii, na které Steve Jobs sedí v křesle na pódiu a používá iPad. Tvář ani horní část těla sice na snímku neuvidíte, fanouškům Apple ale asi nebude trvat dlouho, než jim dojde, koho New Balance připomíná.
Spojení Steva Jobse s New Balance je natolik silné, že se z jeho starých tenisek staly cenné sběratelské předměty. Jeden pár Jobsových použitých semišových New Balance 991 se například v roce 2022 vydražil za téměř 220 tisíc dolarů. Pokud vám však jde jen o Jobsův ikonický vzhled a nikoliv přímo o boty, které skutečně nosil, návrat šedých 992 je přece jen podstatně dostupnější cestou. Fajn je pak to, že vám vlastně ani o Jobsův vzhled jít nemusí, protože se jedná o jednoduše pěkné tenisky.