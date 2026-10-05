Jen 14 dní stačilo a ošoupal jsem si burgundsky červený iPhone 18 Pro Max. Ošoupal, ne odřel

Loni to byla kosmicky oranžová, teď je tou hlavní barvou iPhonů 18 Pro burgundsky červená. Je elegantní a líbivá, i když ne tak křiklavá, navíc pod různými světly dává různé odstíny. No a já ji mám na iPhonu 18 Pro Max hned po dvou týdnech používání bez krytu ošoupanou.
Není třeba omlouvat velikost Pro Max iPhonů. Jsou to skutečně velká zařízení, na druhou stranu také díky tomu mají tak velký displej a obří baterii. Pokud je to pro vás benefit, musíte tu velikost přijmout a počítat s tím, že pokud telefon ještě zabalíte do krytu nebo pouzdra, tak o to více naroste jak na rozměrech, tak i váze. A iPhone 17 Pro Max je velký, tlustý a těžký už sám o sobě.
Používal jsem ho rok, s krytem ale vlastně jen minimálně a jen v „nebezpečných“ situacích, jako turistice, pracích na zahradě atd. Na pracovním stole mám MagSafe stojan, takže po většinu času tráveného u počítače si hověl v něm, pěkně ve vzduchu. Na záda jsem jej tak pokládal vlastně jen zřídka.
Fotogalerie
I když ale Apple přepracoval fotomodul, který se line po celé šířce zad, objektivy z něho pořád vystupují tak, že se vám telefon na stole kolébá. No a evidentně se kolébal i v mém případě a to tolik, že jsem si vydřel pravý spodní roh. V galerii výše můžete vidět, jak je ten světlý. Jde tedy o ošoupanou barvu, nikoli o škrábance nebo jiné poškození, je to opravdu jen ošoupaná oranžová.
Problém má i burgundsky červená
S ohledem na kosmicky oranžovou se na internetu sneslo hodně kritiky v souvislosti s tím, že růžoví. Změnou odstínu jsem za ten rok tedy netrpěl, je ale pravda, že toto jsem zrovna nečekal. Telefon je jinak jako netknutý. I tak se to ale dá do určité míry pochopit, když si vezmete, že jsem telefon používal rok, jako hlavní stroj a skutečně jsem jej maximálně vytěžoval. Problém je spíš to, že tento jev pozoruji i na burgundsky červeném iPhonu 18 Pro Max, který používám teprve 14 dní.
Fotogalerie #2
Jak jsem psal v recenzi, iPhone 18 Pro Max jsem pro ni používal po těch celých 14 dní od zahájení prodeje telefonu bez krytu, a to proto, abych věděl a lépe cítil, jak topí. V tomto ohledu telefon rozhodně potěšil. Při psaní obsahu a focení telefonu do recenze jsem si však ještě nevšiml toho, čeho teď, a právě v souvislosti s iPhonem 17 Pro Max.
Když jsem viděl jeho vydřenou oranžovou, jen tak jsem se okem podíval na stejné místo u iPhonu 18 Pro Max. A bylo to opravdu velké překvapení, když na stejném místě vidím začínající ošoupávání laku. Není to mastnota nebo nic jiného, prstem to setřít nejde a je to opravdu už vyleštěný lak v tom nejvíce namáhaném bodě. Samozřejmě to může mít dva výsledky. První je, že se oděr stabilizuje a zůstane na stávající hranici, druhý ale je, že se bude vydírat stále víc až na barvu hliníku. O progresu vás samozřejmě budu informovat.
budes to reklamovat? je to nieco co by reklamaciou vobec preslo?
Hold, co loni a letos z iPhonu udělali hliníkový hnus, tak se není čemu divit. Hold hliník není otěruvzdorný. Kdyby kecy co nám APPLE maže kolem huby, že hliník je leší jak TITAN, tak by titan nepoužil ani u AIRU a DUA. Prostě tel za 35+ tisíc z hliníku je hnus!!! Ještě letos vydržím s PRO 16 a uvidím příští rok, ale jestli to bude zase hliník, tak hold návrat k něčemu jinému. Proto letos ani nepořizuju nový komp atd…. bo nevím, jaký ekosystém zvolím
Když už, tak „holt“, ne „hold“, třikrát…
Telefon jedině střibrný, resp. s barvou rámu co nejvíce shodnou s barvou hliníku. Kdyby se neošoupal, drobných oděrek se stejně nevyvarujete a na barvě svítí na dálku. Tyhle barvy jsou za rok stejně out, tak nevím proč se s tím trápit. Ještě když to někdo nacpe do obalu.