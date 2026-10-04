Fotoaparát v iOS 27 si konečně můžete upravit podle sebe. Zvolíte si, která tlačítka chcete mít po ruce

Fotoaparát na iPhonu nabízí čím dál více funkcí, což s sebou ale přináší jeden poměrně logický problém. Zatímco někdo neustále mění expozici, formát snímků nebo fotografické styly, jiný potřebuje prakticky jen blesk a časovač. Apple přitom dlouhé roky určoval, jaké ovládací prvky a kde v aplikaci uvidíte. V iOS 27 se to konečně mění a Fotoaparát si můžete do určité míry poskládat podle vlastních potřeb.
Nové možnosti přizpůsobení umožňují přidávat a odebírat ovládací prvky v horní části rozhraní Fotoaparátu. Podle konkrétního modelu iPhonu zde můžete mít například blesk, Live Photo, poměr stran, časovač, expozici, fotografické styly, filtry, ovládání hloubky ostrosti, noční režim, Center Stage, formát souboru nebo Sdílenou knihovnu.
Jak upravit ovládání Fotoaparátu
Spusťte na iPhonu Fotoaparát a v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko se šesti kruhy. Následně v levém horním rohu zvolte Upravit. Zobrazí se nabídka pro přidávání ovládacích prvků, ve které si jednoduše vyberete funkce, které chcete mít v rozhraní Fotoaparátu k dispozici, a naopak odstraníte ty, které nepoužíváte. Jakmile budete s výsledkem spokojeni, klepněte vpravo nahoře na Hotovo.
Fotogalerie
Pokud si rozložení postupem času upravíte až příliš a budete se chtít vrátit na začátek, nemusíte jednotlivé položky pracně měnit zpět. Ve spodní části nabídky je k dispozici možnost obnovení základního výběru ovládacích prvků.
Na celé funkci je příjemné hlavně to, že Apple nenutí uživatele do složitějšího rozhraní, ale pouze jim dává možnost rozhodnout, co chtějí mít skutečně po ruce. Přizpůsobení je navíc součástí iOS 27 na všech iPhonech, které tento systém podporují, a není tedy vyhrazeno pouze nejnovějším modelům iPhone 18.