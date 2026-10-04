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Když přišly první AirPods Pro aneb špunty, které změnily bezdrátový poslech

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Když Apple na konci října 2019 prostřednictvím tiskové zprávy představil první generaci AirPods Pro, způsobil na trhu s bezdrátovými sluchátky malou senzaci. Základní bílé pecky sice v té době byly fenoménem, ale náročnější posluchači jim vyčítali nulovou izolaci okolního hluku a nestabilní usazení v uchu. Nový model s přídomkem Pro tyto nedostatky beze zbytku vyřešil a nastavil standard pro moderní osobní audio.

AirPods Pro AirPods Pro 1
AirPods Pro AirPods Pro 2
AirPods Pro AirPods Pro 3
AirPods Pro AirPods Pro 4
AirPods Pro AirPods Pro 5
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Špunty do uší a aktivní potlačení hluku

Nejviditelnější změnou oproti standardním peckám byl přechod na špuntovou konstrukci. Sluchátka dostala vyměnitelné silikonové nástavce ve třech velikostech, které v uchu vytvořily potřebné těsnění. Apple navíc do těla sluchátek integroval důmyslný ventilační systém pro vyrovnávání tlaku, díky němuž netrpěli uživatelé nepříjemným pocitem zalehnutí, který byl do té doby u špuntů běžný.

Hlavním technologickým tahákem se stalo aktivní potlačení hluku (ANC) řízené čipem H1. Dvojice mikrofonů neustále monitorovala ruchy zvenčí i uvnitř ucha a systém dokázal zvukové vlnění eliminovat v reálném čase. Stejně revoluční byl i propustný režim. Zatímco u konkurence zněly okolní zvuky nepřirozeně a plechově, Apple dokázal přes mikrofony převést svět do uší tak čistě, jako by uživatel žádná sluchátka v uších neměl.

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Nové ovládání a odolnost pro sport

Výraznou proměnou prošel také samotný design. Stopky sluchátek se zkrátily a původní ovládání poklepáním nahradil tlakový snímač. Uživatelé už nemuseli do sluchátka nepříjemně klepat, ale stačilo nožičku stisknout mezi prsty, což přineslo jistější odezvu bez rizika uvolnění špuntu z ucha.

Sluchátka rovněž získala certifikaci odolnosti IPX4 proti potu a stříkající vodě, čímž se z nich stal ideální společník pro sportovce. Nabíjecí pouzdro se rozšířilo na šířku, přibralo podporu bezdrátového Qi nabíjení v základu a na jedno nabití v kombinaci s pouzdrem zvládlo dodávat energii na více než 24 hodin poslechu. První generace AirPods Pro ukázala, že spojení špičkového softwaru, funkčního potlačení hluku a mimořádného pohodlí dokáže proměnit prémiové příslušenství v okamžitý prodejní bestseller.

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AirPods Pro

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