Byli jsme si zaběhat s Apple Watch 12 a Ultra 4. Jak přesně dokáží změřit uběhnutou vzdálenost a jak moc se liší?

S bráchou chodíme poměrně často společně běhat a jelikož mám nyní kvůli testování k dispozici jak Apple Watch Series 12, tak Apple Watch Ultra 4, napadlo mě využít jeden z našich společných výběhů k poměrně zajímavému porovnání. Oba modely totiž sice samozřejmě dokáží zaznamenávat běh pomocí GPS, technicky však jejich řešení stejné není. Zatímco Series 12 využívají přesnou GPS L1, Ultra 4 disponují přesnou dvoufrekvenční GPS L1 a L5, která by si měla lépe poradit zejména v komplikovanějším prostředí. A jelikož jedna z našich běžeckých tras vede z valné většiny ulicemi města, tedy kolem domů a dalších potenciálních překážek pro GPS signál, jednalo se podle mě o docela zajímavou příležitost zjistit, zda je rozdíl mezi oběma řešeními poznat i v praxi.
Podmínky pro porovnání byly přitom prakticky ideální. Celou trasu jsme běželi společně, vedle sebe či maximálně pár metrů od sebe, a oba záznamy jsme spustili i ukončili prakticky ve stejnou chvíli. Apple Watch Ultra 4 nakonec zaznamenaly čas 43 minut a 27 sekund, zatímco Series 12 43 minut a 24 sekund. Také převýšení se prakticky dokonale shodovalo, jelikož Ultra 4 naměřily 106 metrů, Series 12 pak 105 metrů. Jenže jakmile se člověk podívá na vzdálenost, shoda možná trochu překvapivě končí. Ultra 4 totiž ukázaly 7,20 kilometru, Series 12 se zastavily na „pouhých“ 7,10 kolimetrech. Ano, uznávám, že na první pohled se může zdát 100 metrů jako zanedbatelný rozdíl, ve skutečnosti se ale bavíme zhruba o 1,4 % celé trasy, což už podle mě úplně málo není a pokud třeba trénujete na půlmaraton či něco delšího, můžou právě tyto poslední chybějící metry docela „na ostro“ bolet.
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Dvoufrekvenční GPS Ultra má smysl
Rozdíl je pěkně vidět také na vypočítaném tempu. Zatímco Ultra 4 při prakticky totožném čase zobrazily průměrné tempo 6:02 min/km, Series 12 kvůli kratší naměřené vzdálenosti vypočítaly 6:07 min/km a to i přesto, že jsme celou dobu běželi společně. Přesně zde se tedy začíná projevovat rozdíl mezi použitými GPS technologiemi, ze kterého má následně člověk tendenci dělat závěr, zda běžel dobrým nebo naopak špatným tempem.
Jak už jsem psal výše, Apple Watch Series 12 spoléhají na GPS L1, zatímco Ultra 4 dokáží pracovat současně s frekvencemi L1 a L5. Výhoda dvoufrekvenčního řešení se podle Apple projevuje právě například v městské zástavbě, kde mohou budovy satelitní signál stínit nebo odrážet. Hodinky v takovém případě logicky musí určit polohu v podstatně komplikovanějších podmínkách než například při běhu po otevřené polní cestě. Dvoufrekvenční GPS má tedy v takové situaci lepší předpoklady pro přesnější určení polohy a tím pádem i přesnější zaznamenání skutečně absolvované trasy.
Při pohledu na mapové záznamy je nicméně potřeba Series 12 pochválit, jelikož ani jejich GPS stopa rozhodně nevypadá špatně. Nejsou na ní vidět žádné výrazné úlety nebo nesmyslné odskoky polohy. Respektive, když se na mapu zadívám podrobněji, najdu pár míst, kde se zaznamenaná trasa docela dost odchyluje od místa, kudy jsme běželi (kdy je například trasa vedena místy, kde nevede chodník, zatímco my běželi o pár metrů vedle právě po chodníku lemujícím silnici).
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Problém však může být mnohem nenápadnější a ve výsledku snáze vysvětlitelný. Bohatě totiž stačí, aby hodinky na některých místech nepatrně „řízly“ zatáčku nebo GPS stopu trochu vyhladily. Na jednom místě pak kvůli tomu mohou zmizet třeba jen jednotky metrů, ale pokud máte na sedmikilometrové trase větší množství zatáček, což my docela máme, výsledné rozdíly se postupně nasčítají.
Skutečnost je velmi blízko Ultra 4 – tedy, asi
Abych měl alespoň nějakou další hodnotu, se kterou lze výsledky obou hodinek porovnat, zkusil jsem si naši trasu následně co nejpřesněji naklikat také do internetových map, které mi její délku vypočítaly přibližně na 7,19 kilometru. Samozřejmě ani tento údaj nelze považovat za absolutně přesné měření, protože zde záleží na tom, jak přesně člověk jednotlivé body trasy zadá, kudy přesně po silnici či chodníku běžel a svou roli může hrát celá řada dalších drobností. Jako orientační kontrola je však výsledek poměrně zajímavý.
Ultra 4 totiž naměřily 7,20 kilometru, takže se od hodnoty z map lišily jen zhruba o 10 metrů. Series 12 se svými 7,10 kilometru byly přibližně o 90 metrů níže. Ještě zajímavější je pro mě fakt, že nejde o nějakou jednorázovou zvláštnost Series 12. Když jsem se totiž podíval do své historie běhů na stejné trase, zjistil jsem, že velmi podobnou vzdálenost mi zde měřily také loňské Apple Watch Series 11, se kterými jsem se též pohyboval kolem 7,1 kilometru.
Z jednoho běhu samozřejmě nelze dělat laboratorní test přesnosti GPS a už vůbec nelze říci, že každé Ultra budou za všech okolností přesnější přesně o nějaké konkrétní procento. Výsledek ale velmi pěkně ukazuje praktickou výhodu, kterou dvoufrekvenční GPS u modelů Ultra přináší. Pokud tedy běháte převážně na otevřených místech, rozdíl může být podstatně menší a ve výsledku si jej možná ani nevšimnete. Jakmile se však pohybujete mezi domy, v lese nebo obecně v prostředí se zhoršenými podmínkami pro příjem satelitního signálu, lepší GPS může dávat smysl.
Pokud vám tedy při běhání záleží především na co nejpřesnějším záznamu trasy, vzdálenosti a z ní vypočítaného tempa, Apple Watch Ultra mají proti klasickým Series jednu poměrně zásadní technickou výhodu, která se navíc netýká jen nejnovějších Ultra 4, jelikož dvoufrekvenční přesnou GPS L1 a L5 nabízí řada Ultra již delší dobu. Náš společný běh tak ve výsledku ukázal, že nejde jen o zbytečnou položku v technických specifikacích, ale o rozdíl, který může být při běžném používání skutečně vidět. A upřímně, i tato věc mě začíná čím dál tím víc nutit o tom, že z řady Series na řadu Ultra po letech přejdu, protože pro aktivní životní styl dává smysl v mnoha aspektech.
Poslední dobou mám s GPS a určením polohy problém. Minulý týden se mi to dělo v Bedřichově u přehrady, dnes zase za jestedem na houbách. Ač hodinky s zapnuté cvičení (chůze venku) měří přesně, tak při spuštění Google map vidím svoji polohu úplně jinde. Dokonce i ten nepřesný velký kruh než zaměří je úplně milo treba 1 km ode me nez se reálně pohybuju. Ztratit se, tak nevim kde jsem. IPhone 17 Pro Max a iOS 17.2. Nepotýká se někdo s podobným?