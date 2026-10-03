S kým a jak dlouho jste telefonovali? iPhone ukrývá podrobnou historii hovorů pro každý kontakt

Historie hovorů v aplikaci Telefon nemusí sloužit jen k tomu, abyste zjistili, kdo vám volal před několika hodinami. iOS nabízí také podstatně podrobnější přehled pro jednotlivé kontakty, ve kterém můžete dohledat příchozí, odchozí i zmeškané hovory s konkrétním člověkem. A pokud spolu telefonujete dlouhodobě, může historie sahat měsíce, nebo dokonce roky do minulosti.
Hodit se to může v celé řadě situací. Můžete například zjistit, kdy přesně jste s někým naposledy mluvili, dohledat konkrétní hovor nebo ověřit, jak dlouho trval. Nemusíte přitom postupně procházet kompletní seznam posledních hovorů a hledat v něm jednotlivé záznamy.
Jak zobrazit historii hovorů s konkrétním kontaktem
Otevřete na iPhonu aplikaci Telefon a v části s posledními hovory najděte kontakt, jehož historii chcete zobrazit. Pokud používáte sjednocené rozhraní aplikace Telefon, klepněte přímo na jeho jméno. V klasickém zobrazení klepněte na ikonu „i“ v kroužku vedle příslušného kontaktu. Následně sjeďte níže a zvolte Historie hovorů.
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iPhone vám poté zobrazí chronologický přehled komunikace s daným kontaktem. U jednotlivých záznamů lze vidět, zda šlo o příchozí, odchozí či zmeškaný hovor, a zároveň zjistit jeho datum, čas a v případě uskutečněného hovoru také délku.
Jak hluboko do minulosti se dostanete, záleží na tom, jak dlouho s daným člověkem komunikujete a kolik historie hovorů má váš iPhone uložené. U dlouhodobých kontaktů tak můžete narazit i na několik let staré záznamy. Jde o poměrně nenápadnou součást aplikace Telefon, která se ale může velmi hodit ve chvíli, kdy potřebujete dohledat jeden konkrétní telefonát a běžný seznam posledních hovorů už nestačí.