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Majitelé iPhone 18 Pro hlásí další problém. Z reproduktoru se ozývá praskání a podivné cvakání

iPhone
J. FilipJiří Filip
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iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max jsou na trhu sotva pár dní a vedle již řešeného problému s Face ID se začíná objevovat další nepříjemnost. Někteří majitelé novinek si totiž stěžují na podivné praskání, cvakání či slabé lupání vycházející z reproduktoru. Stížnosti se objevují na diskuzních fórech na internetu i Reddit a problém podle všeho postihuje oba modely řady Pro.

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Nejčastěji má zvuk vycházet z horního reproduktoru určeného také pro hovory. Zajímavé přitom je, že se neozývá pouze při přehrávání hudby nebo videa. Někteří uživatelé jej zaznamenali při běžném používání aplikací, procházení webových stránek, příchodu notifikace, zobrazení klávesnice nebo během klasického telefonního hovoru přes mobilní síť. U některých postižených kusů lze prasknutí vyvolat dokonce zapnutím a vypnutím režimu Letadlo nebo rychlou změnou jasu displeje.

iPhone 18 Pro LsA 39 iPhone 18 Pro LsA 39
iPhone 18 Pro LsA 38 iPhone 18 Pro LsA 38
iPhone 18 Pro LsA 36 iPhone 18 Pro LsA 36
iPhone 18 Pro LsA 18 iPhone 18 Pro LsA 18
iPhone 18 Pro LsA 17 iPhone 18 Pro LsA 17
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Výměna iPhone nemusí pomoci

Celá situace je o to zajímavější, že někteří majitelé svůj iPhone 18 Pro kvůli problému vyměnili, jen aby stejné praskání následně zaznamenali také u náhradního kusu. Zatím proto není jasné, zda jde o hardwarovou závadu reproduktoru, nebo problém související se softwarem. Naději na rychlou opravu nicméně zatím nepřinesl ani čerstvý iOS 27.0.1. Apple v poznámkách k vydání žádnou opravu reproduktorů nezmiňuje a první zkušenosti uživatelů naznačují, že aktualizace praskání neodstranila.

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Apple se k příčině problému zatím veřejně nevyjádřil, takže v tuto chvíli nezbývá než čekat na další vývoj. Pokud jde skutečně o softwarovou chybu, mohla by ji vyřešit některá z dalších aktualizací iOS. Dokud ale nebude příčina známá, nelze s jistotou říct, zda majitelům postižených iPhone pomůže aktualizace, nebo bude nakonec nutný servis či výměna zařízení.

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Diskuze
iPhone 18 Pro

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