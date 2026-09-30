Majitelé iPhone 18 Pro hlásí další problém. Z reproduktoru se ozývá praskání a podivné cvakání

iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max jsou na trhu sotva pár dní a vedle již řešeného problému s Face ID se začíná objevovat další nepříjemnost. Někteří majitelé novinek si totiž stěžují na podivné praskání, cvakání či slabé lupání vycházející z reproduktoru. Stížnosti se objevují na diskuzních fórech na internetu i Reddit a problém podle všeho postihuje oba modely řady Pro.
Nejčastěji má zvuk vycházet z horního reproduktoru určeného také pro hovory. Zajímavé přitom je, že se neozývá pouze při přehrávání hudby nebo videa. Někteří uživatelé jej zaznamenali při běžném používání aplikací, procházení webových stránek, příchodu notifikace, zobrazení klávesnice nebo během klasického telefonního hovoru přes mobilní síť. U některých postižených kusů lze prasknutí vyvolat dokonce zapnutím a vypnutím režimu Letadlo nebo rychlou změnou jasu displeje.
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Výměna iPhone nemusí pomoci
Celá situace je o to zajímavější, že někteří majitelé svůj iPhone 18 Pro kvůli problému vyměnili, jen aby stejné praskání následně zaznamenali také u náhradního kusu. Zatím proto není jasné, zda jde o hardwarovou závadu reproduktoru, nebo problém související se softwarem. Naději na rychlou opravu nicméně zatím nepřinesl ani čerstvý iOS 27.0.1. Apple v poznámkách k vydání žádnou opravu reproduktorů nezmiňuje a první zkušenosti uživatelů naznačují, že aktualizace praskání neodstranila.
Apple se k příčině problému zatím veřejně nevyjádřil, takže v tuto chvíli nezbývá než čekat na další vývoj. Pokud jde skutečně o softwarovou chybu, mohla by ji vyřešit některá z dalších aktualizací iOS. Dokud ale nebude příčina známá, nelze s jistotou říct, zda majitelům postižených iPhone pomůže aktualizace, nebo bude nakonec nutný servis či výměna zařízení.
Tohle mi dělá sedmnáctka při notifikacích
Nefunguje, vratit do 14dni
A pockat 2-3mesice na jinej kus
Z teproduktorov sa mi ozýva hebrejčina
U mě vše šlape jak má naštěstí.
Jo, tohle se mi děje, pouze u hovorů přes operátora. Při WhatsApp hovorech je to ok. Přes sluchátka taky v pohodě. IPhone 18 pro max. Dnes jsem akorát volal na podporu Apple a poslali mě do servisu. Tam se mi nechce, tak asi ještě počkám na další aktualizaci.