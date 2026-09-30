Apple právě otevřel svůj vlastní koncertní sál! Jako první v něm vystoupil Elton John

Ačkoliv Apple odhalil svůj nový Apple Music Hall v Londýně teprve před několika dny, už má tento prostor za sebou svou úplně první show. Historicky prvním interpretem, který se na jeho pódiu objevil, se stal Elton John. Svůj koncert přitom zahájil skladbou „Your Song“ s tím, že celé vystoupení mohli předplatitelé Apple Music sledovat živě prostřednictvím této služby.
Apple Music Hall najdete v londýnské Battersea Power Station a oproti klasickým velkým koncertním halám jde o skutečně komorní prostor. Kapacita totiž činí pouhých 600 lidí, přičemž právě spojení malého koncertu s technologiemi pro profesionální záznam a celosvětový livestream je jednou z jeho hlavních specialit.
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Malý sál napěchovaný technologiemi
Samotný Apple Music Hall nabízí zhruba 11,5 metrů široké pódium a zvukový systém tvořený 48 reproduktory s podporou Spatial Audio. Součástí jsou také samostatná studia určená pro nahrávání a mixování a infrastruktura pro produkci videa z několika kamer, díky čemuž může Apple koncert nejen živě odvysílat, ale zároveň jej ve vysoké kvalitě zaznamenat.
Elton John je přitom pouze začátkem. Už 2. října vystoupí Baby Keem, 7. října Skye Newman, 13. října Troye Sivan, 22. října Arlo Parks a 29. října Burna Boy. V listopadu bude následovat Chase & Status a první oznámenou sérii koncertů 2. prosince uzavře Charli xcx. Pokud byste chtěli na některá z těchto koncertů vyrazit, můžete zkusit štěstí na tomto webu, kde najdete více informací o dostupnosti lístků.