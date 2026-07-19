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Tento trik v Apple Music moc lidí nezná, přitom je extrémně užitečný

Vše o Apple
A. TomanováAmaya Tomanová
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Pokud v Apple Music pravidelně posloucháte stejné playlisty, alba nebo interprety, vyplatí se využít funkci připínání. Díky ní můžete své nejoblíbenější položky umístit na začátek knihovny, takže k nim budete mít přístup okamžitě, aniž byste je museli pokaždé hledat nebo procházet dlouhý seznam uložené hudby.

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Připnout lze playlisty, alba, jednotlivé skladby i interprety. Všechny připnuté položky se následně zobrazují v horní části záložky Knihovna, odkud je můžete spustit jediným klepnutím.

Jak připnout oblíbený obsah

Použití této funkce je velmi jednoduché:

  • Otevřete aplikaci Hudba.
  • Najděte skladbu, album, interpreta nebo playlist, který chcete mít vždy po ruce.
  • Podržte na dané položce prst.
  • V zobrazené nabídce zvolte možnost Připnout.

Pokud některou položku později nebudete chtít mít mezi připnutými, stačí na ni opět dlouze klepnout a vybrat možnost Odepnout.

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Praktické i na cestách

Připínání dobře funguje také v kombinaci s offline poslechem. Pokud si povolíte automatické stahování připnutých položek, budete je mít k dispozici i bez připojení k internetu. To se hodí například při cestování, sportování nebo na místech se slabším mobilním signálem.

Na první pohled jde o nenápadnou funkci, při každodenním používání Apple Music ale dokáže výrazně zpříjemnit orientaci v knihovně. Místo neustálého vyhledávání máte svou nejoblíbenější hudbu vždy na dosah a aplikace se tak přizpůsobí vašim posluchačským návykům.

Zdroj
Diskuze
Apple Music

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