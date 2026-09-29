LEGO Astro Bot oficiálně představen. Jen tak se k němu ale nedostanete

O LEGO Astro Bot jsme vás v posledních týdnech informovali hned několikrát. Nejdříve unikly informace o jeho existenci, následovala první fotografie a později dokonce snímky samotné krabice, ze kterých už bylo prakticky jasné, že půjde o dárek k nákupu chystaného LEGO PlayStation. A nyní je konečně po spekulacích. LEGO Astro Bot 40899 skutečně existuje a bude možné jej získat zdarma v souvislosti s nákupem LEGO verze původního PlayStation.
Samotný Astro Bot se skládá z 276 dílků a po sestavení měří přibližně 20 centimetrů na výšku. Nejde tedy o žádnou miniaturní figurku přibalenou bokem, ale o poměrně slušně velký výstavní model. LEGO jej postavilo na černý podstavec s logem Astro Bot a jeho vzhled vychází z dnes už ikonického bílomodrého robota, který se během posledních let stal jednou z nejvýraznějších postaviček PlayStation.
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Astro Bot nabízí víc, než se na první pohled zdá
LEGO si navíc s modelem docela vyhrálo. Pohyblivé jsou ruce i hlava, takže Astro Bot nemusí na poličce stát neustále ve stejné pozici. Ještě zajímavější jsou vyměnitelné oči. K dispozici jsou různé varianty, díky kterým lze měnit jeho výraz, což je vzhledem k tomu, jak důležitou součástí charakteru Astro Bot právě oči jsou, opravdu povedený detail.
Nejdůležitější je ale samozřejmě jeho dostupnost. Nový LEGO Astro Bot je potvrzen jako promo stavebnice, takže se naplnily informace, které se objevovaly už u prvních úniků. Samostatný prodej v tuto chvíli potvrzený není, a právě proto může být z tohoto relativně malého setu časem docela zajímavý sběratelský kousek. Celá akce je pochopitelně propojena s LEGO PlayStation, tedy kostkovou replikou původní konzole Sony. Prodej se rozjede už za pár dní, přičemž členové LEGO Insiders se k PlayStation dostanou od 1. října, zatímco pro ostatní má být dostupný od 4. října.
A popravdě, jako bonus k nákupu je Astro Bot podle mě trefa do černého. Už podle uniklých fotografií vypadal podstatně lépe než řada klasických drobných GWP setů a oficiální informace to jen potvrzují. 276 dílků, dvaceticentimetrová výška, vlastní stojánek, polohovatelné části a vyměnitelné oči z něj dělají stavebnici, kterou by LEGO podle mě bez problémů mohlo prodávat i samostatně. Pokud tedy LEGO PlayStation plánujete pořídit tak jako tak, začátek prodeje bude tentokrát o něco zajímavější. U podobných dárků totiž tradičně platí dostupnost pouze do vyprodání zásob – a vzhledem k popularitě Astro Bot bych se vůbec nedivil, kdyby právě tenhle bonus zmizel hodně rychle.