Shop Different: fascinující kniha o tom, jak Ron Johnson a Steve Jobs vybudovali Apple Store

Za oknem je pomalu víc a víc sychravo, a tak to přímo vybízí, zalézt si s dobrou knihou někam ke krbu. Jednou z takových knih by mohla být i Shop Different, která pojednává o vzniku maloobchodní sítě Apple Store. Steve Jobs najal Rona Johnsona v roce 2000 na to, aby vytvořil Apple Store. V roce, kdy se ti největší světový prodejci báli, že kamenné obchody převálcuje internet a že se vše bude prodávat jen online. Úkol to tedy nebyl zdaleka jednoduchý, přesto se jej Johnson ujal a když o 11 let později odcházel z Applu, byl Apple Store nejvýdělečnější maloobchodní sítí na světě. To vše v době, kdy se celosvětově předpovídal zánik kamenného maloobchodu na úkor internetu. V knize Shop Different popisuje Ron Johnson, jak si získal Jobsovu důvěru a jak společně vytvořili vizi obchodu, který uspěje něčím zcela jiným než ostatní obchody. Nechtěli uspět prodejem, ale službou zákazníkům. Ron přesvědčil Jobse, že díky tomu budou lidé chodit do obchodů Apple Store za zážitkem a při té příležitosti, tam utratí peníze.
Ron razil teorii, že filozofie služeb by měla vycházet z něčeho tak nehmotného jako je láska. Ve své knize popisuje pohled na to, jak vznikl Apple Store a jak postupně vybudoval spolu s Jobsem něco, co podle většiny lidí nebylo možné. Zajímavá je i část, ve které Johnson popisuje svoji vizi budoucnosti, v níž vítězí obchodníci díky vzájemným vztahům, službám a zážitkům a popisuje, co vede k úspěchu. Shop Different* není běžná byznysová kniha. Je to pohled do zákulisí jednoho z nejvýznamnějších maloobchodních úspěchů naší doby, průvodce pro každého, kdo se snaží vést firmu v éře technologických změn, a v době umělé inteligence také hluboká připomínka toho, co znamená být člověkem.