ChatGPT prolomil šifru Enigma z druhé světové války za 48 hodin

Nejnovější model ChatGPT-6 Astra dokázal za pouhé dva dny prolomit 85 let starou zprávu, kterou poslala německá armáda 10. července 1941 zašifrovanou pomocí nejznámějšího šifrovacího stroje na světě Enigma. Tato šifra o délce 82 znaků měla označení MVUEH a od roku 2005 se ji snažili lidé rozluštit. Zpráva se totiž v roce 2005 objevila na specializovaném webu Crypto Cellar Research. Zprávu se pokoušeli rozluštit jak profesionální, tak i hobby kryptografové z celého světa, ovšem nikomu se to nepodařilo. Až nyní na ni Carter Leffen použil umělou inteligenci. Model který použil byl konkrétně GPT-6 Astra od OpenAI, který je volně přístupný.
Ten nejprve zmapoval kontext a zaměřil se na jinou, již prolomenou zprávu ze stejného dne, kdy byla odeslána i MVUEH. Následně si model autonomně naprogramoval vlastní emulátor Enigmy a softwarovou obdobu elektromechanického dešifrovacího stroje Bomba, pomocí kterého hledal správnou kombinaci klíčů. Nakonec se mu po 48 hodinách podařilo šifru prolomit a to i přesto, že obsahovala překlepy, které vznikly, když zprávu odesílali. Zpráva navíc používala nestandardní pořadí rotorů Enigma. P5esto vše ji dokázalo AI prolomit a my tak již víme, že zásobovací oddíl divize SS-Totenkopf žádal o okamžité zaslání trasy pochodu.
To je kravina … Nové enigmy které použivala armáda měla o dva disky navíc … A při podezření s úniku se kódy ihned změnily ..
Dekujeme za nazor, ktery nikoho nezajimal