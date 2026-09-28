Takto můžete sbírat Lego Insiders body pomocí iPhone i ze setů, které nekoupíte na lego.com

Lego miluju od dětství, a i v současnosti stále stavím další a další sety a to už i se svým synem. V rámci toho, že Lego opravdu celkem často nakupuju a nechávám za něj ročně celkem dost peněz, jsem samozřejmě členem Lego Insiders programu, stejně jako každý, koho Lego baví. V rámci tohoto programu sbíráte takzvané Insers body, tedy body, které v podstatě znamenají peníze. Buď si za ně můžete kupovat různé exkluzivní dárky nebo se například účastnit různých slosování o ceny anebo je můžete jednoduše vyměnit za klasické peníze a ty pak utratit na Lego.com. Stále je nutné podptknout, že pokud vás oblíbený set, který chcete mají někde ve slevě, je lepší koupit jej ve slevě, která většinou vychází výhodněji než body, které získáte za nákup setu přímo na Lego.com
Mimochodem body můžete sbírat nejen na Lego.com, ale také při nákupech v oficiálních obchodech Lego Store, kde stačí při placení předložit vaši kartičku Lego Insider. Co však vp řípadě, kdy stavebnici dostanete nebo koupíte někde jinde? I tak lze získat Insaders body, ovšem mnohem, ale opravdu mnohem méně. Lego nemá konkrétní přepočet, že například jedno utracené Euro je tolik a tolik bodů, ale každá stavebnice má předem daný počet bodů. Pokud pak koupíte dražší stavebnice za například 600€, získáte okamžitě 5000 bodů. Navíc v rámci dní jako je Black Friday, Cyber Monday, dětský den a dalších akcí, je často možné získat dvojnásobek bodů. Body se však i u těch nejmenších setů počítají na stovky. Když máte set, který jste nekoupili v oficiálním obchodě Lego, tak máte možnost nascanovat QR kód z tohoto setu a přidat set do vaší sbírky. Nascanováním získáte pouze 20 bodů, což je v rámci tísíců a desetitisíců bodů, které potřebujete skutečně nic, ale co je zajímavější je fakt, že se vám set přidá do vaší kolekce v rámci vašeho profilu a máte možnost si k němu rychle stáhnout návod a podobně. Navíc vám aplikace dělá také přehled o tom, kolik máte dohromady v součtu všech Lego kostiček.
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QR kód který musíte nascanovat najdete na většině setů (výjimkou jsou některé dárky k nákupům nebo opravdu malé sety), na návodu k sestavení stavebnice. Pak už jen vezmete svůj telefon, půjdete na lego.com a tam se přihlásíte do svého účtu a zvolíte možnost zaregistrovat stavebnici. V rámci webu se vám ukáže fotoaparát, namíříte na QR kód a vše je hotovo, stavebnice je přidána do vaší sbírky a to včetně 20 bodů. Mimochodem scanovat můžete i stavebnice zakoupené na Lego.com a získáte za ně také 20 bodů.