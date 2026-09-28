Zavřít reklamu

Whoop vs Garmin Cirqa: 14 dní jsem nosil oba. Má cenu platit 399 € ročně za Whoop?

Vše o Apple
R. ZavřelRoman Zavřel
12

Recenze Whoop vám stejně jako recenze Garmin Cirqa prozradily, jak na tom je každý z těchto produktů. Ovšem je čas, podívat se na to, jak obstojí tváří v tvář. V čem je ten hlavní rozdíl mezi Whoop oproti Garmin Cirqa a vyplatí se za něj platit 399€ ročně oproti jednorázové ceně za Garmin Cirqa, která je 199€? To vše si rozebereme na následujících řádcích, kde si porovnáme zejména mé vlastní zkušenosti. Zatím co Whoop nosím již téměř rok, Garmin Cirqa jsem dostal na porovnání pár týdnů zpátky a od té doby až do dnešního dne jsem tak nosil oba náramky, aby zjistil, co který přináší a co mu naopak chybí.

Co vidíte na první pohled je samozřejmě design. Zde je nutné uznat, že tělo samotného přístroje je v případě Garmin zkrátka z levného plastu a nepůsobí nějak prémiovým dojmem. Oproti tomu Whoop vypadá mnohem precnzněji a také kvalitněji zpracovaný. Na druhou stranu však samotné tělo, respektive to, co vám měří vaše hodnoty prakticky nevidíte, protože jak v případě Whoop, tak v případě Garmin Cirqa je přístroj celý schovaný pod náramkem. Zatím co Garmin nabízí pouze sportovní náramky z textilu, v případě Whoop se z jeho nošení stal doslova šperk a k dispozici jsou jak sportovní náramky, které mám já, tak pryžové, a dokonce i celokovové. Existuje také řada výrobců třetích stran, kteří váš Whoop vyšperkují dokonce pravým zlatem a podobně. Whoop je sice kratší, ovšem je o něco málo vyšší než Cirqa a záleží tedy jen na vás, co vám osobně víc vyhovuje. Já mám poměrně tenké zápěstí a víc mi sedí Whoop, ovšem ani Cirqa není na zápěstí vůbec špatná a nijak vás neomezuje, jen působí trošku mohutnějším dojmem.

Garmin Cirqa má obrovskou výhodu v podobě tlačítka na boční straně, kterým můžete náramek upozornit na to, že jdete dělat nějakou aktivitu. Tu by měly sice oba náramky rozpoznat automaticky ovšem v případě Whoop se mi stává, že například plavání nedokáže rozpoznat a tím, že do bazénu nenosím telefon, nemám jej na to jak upozornit a tak zkrátka o tuto aktivitu přijdu a musím ji pak ručně přidávat do takzvaného Whoop Journal. V případě Garmin stačí stisknout tlačítko a aktivita se začne zaznamenávat. Takže v tomto směru má Garmin rozhodně nahoru, ovšem na druhou stranu musím říct, že jediné, kdy mi nefunguje automatická detekce aktivity spolehlivě je v případě plavání, jinak vždy Whoop ví co dělám.

garmin cirqa vs whoop garmin cirqa vs whoop
garmin vs whoop garmin vs whoop
whoop vs garmin cirqa whoop vs garmin cirqa
whoop mg vs garmin cirqa whoop mg vs garmin cirqa
cirga vs whoop cirga vs whoop
whoop profile photo whoop profile photo
whoop band photo whoop band photo
garmin cirqa garmin cirqa
garmin band cirqa garmin band cirqa
garmin garmin
cirqa by garmin cirqa by garmin
garmin cirqa on wrist garmin cirqa on wrist
cirqa garmin cirqa garmin
whoop vs garmin whoop vs garmin
whoop band whoop band
whoop detail photo whoop detail photo
always on detail to whoop always on detail to whoop
whoop whoop
mg whoop mg whoop
whoop mg whoop mg
garmin cirqa vs whoop mg garmin cirqa vs whoop mg
Vstoupit do galerie

Zcela upřímně musím říct, že Whoop je oproti Garmin Cirqa zkrátka mnohem víc sexy záležitostí, a to jak na ruce, tak i v rámci rozhraní samotné aplikace. Ovšem zda se za to být sexy vyplatí platit ročně 399€ je na zvážení každého. Co se sběru dat týká, jediné, co zvládá Whoop měřit navíc, a to jen v nejlepší verzi tedy v té za 399€ ke které dostanete náramek Whoop MG, tak je EKG a v rámci algoritmických odhadů pak také tlak, ovšem jak jsme již zmínil v předchozím článku, tak zrovna na tlak měřený chytrým náramkem, bych příliš nespoléhal. Po vizuální stránce je Garmin s Whoop zcela nesrovnatelný, ovšem na druhou stranu v případě Garmin Cirqa zaplatíte za zařízení 199€ a tím vše končí, dokud jej nezničíte neplatíte ani korunu navíc. V případě Whoop platíte každý rok 399€ za to, že vám náramek měří data. Sice v případě, kdy Whoop vydá novou verzi náramku, tak vám ten váš stávající zdarma vymění za novější, ovšem, náramek je v tomto případě vlastně zdarma, platíte za členství ve Whoop a ruku na srdce, Garmin Cirqa vám rozhodně vydrží čtyří roky, než jeho baterie nevydrží ani den a za tu dobu zaplatíte za členství ve Whoop neuvěřitelných 2000€.

Aplikace Whoop

whoop app 17 whoop-app-17
whoop app 26 whoop-app-26
whoop app 12 whoop-app-12
whoop app 27 whoop-app-27
whoop app 28 whoop-app-28
whoop app 1 whoop-app-1
whoop app 2 whoop-app-2
whoop app 3 whoop-app-3
whoop app 4 whoop-app-4
whoop app 5 whoop-app-5
whoop app 6 whoop-app-6
whoop app 7 whoop-app-7
whoop app 9 whoop-app-9
whoop app 10 whoop-app-10
whoop app 11 whoop-app-11
whoop app 13 whoop-app-13
whoop app 14 whoop-app-14
whoop app 15 whoop-app-15
whoop app 16 whoop-app-16
whoop app 18 whoop-app-18
whoop app 19 whoop-app-19
whoop app 20 whoop-app-20
whoop app 21 whoop-app-21
whoop app 22 whoop-app-22
whoop app 23 whoop-app-23
whoop app 24 whoop-app-24
whoop app 25 whoop-app-25
whoop app 29 whoop-app-29
whoop app 30 whoop-app-30
Vstoupit do galerie

Co se sběru dat týká, tak během 14denního nošení obou náramků současně jsem měl v rámci dat, které naměřily jen minimální rozdíly, které jsou prakticky zanedbatelné. Interpretace dat pak spočívá v tom, že zatím co Garmin vám ukazuje pouze tak zvanou metriku Body Battery a tím vše končí, tak v případě Whoop dostáváte od AI kouče doporučení a díky Whoop Journal si můžete ke svým dnům přidávat poznámky. Whoop vám kolem 17:00 řekne kolik jste dnes měli stresu, jaký jste podali výkon a jak nejlépe strávit večer, poté vás upozorní zhruba v 21:30 na to, kdy by bylo dobré jít spát a zda ráno můžete vstávat dřív nebo si pospat o něco déle, abyste se cítili co nejlépe. Garmin je zkrátka pořád primárně pro sportovce, kteří z jakéhokoli důvodu nechtějí sport nebo turistiku dělat s hodinkami, ale chytrým náramkem bez displeje. Zkrátka sbíráte data o svém těle a o aktivitách co děláte, ale tak trošku jim chybí kontext. V případě Whoop můžete mnohem lípe řešit věci, jako je jaký vliv má to kdy jste si dali během dne kávu, co jste jedli, jaké jste používali doplňky stravy a mnoho dalšího. Zkrátka pokud jste jak se dnes moderně říká biohacker nebo člověk co řeší longevity, je Whoop rozhodně zajímavější řešení. Pokud jste sportovec, co nechce být při sportu ničím rušen a chcete měřit aktivity a výkon, pak je Garmin Cirqa lepší řešení právě pro vás.

Aplikace Garmin

Garmin cirqa app 1 Garmin-cirqa-app-1
Garmin cirqa app 2 Garmin-cirqa-app-2
Garmin cirqa app 3 Garmin-cirqa-app-3
Garmin cirqa app 4 Garmin-cirqa-app-4
Garmin cirqa app 5 Garmin-cirqa-app-5
Garmin cirqa app 6 Garmin-cirqa-app-6
Garmin cirqa app 7 Garmin-cirqa-app-7
Garmin cirqa app 9 Garmin-cirqa-app-9
Garmin cirqa app 10 Garmin-cirqa-app-10
Garmin cirqa app 11 Garmin-cirqa-app-11
Garmin cirqa app 12 Garmin-cirqa-app-12
Garmin cirqa app 13 Garmin-cirqa-app-13
Vstoupit do galerie

Jak asi sami tušíte, já zůstanu i nadále u Whoop, na druhou stranu cena, kterou za něj ročně platím mi v kontextu s tím, že jej budu používat dalších několik let celkem děsí. Možná právě Garmin donutí Whoop snížit cenu předplatného nebo jej donutí přijít s nějakou zásadní inovací, díky které mu dokáže utéct o míle daleko. Prakticky to, co se mi orpavdu líbí nejvíc je celý design a to jak je Whoop oproti Garmin Cirqa sexy, ovšem to je pochopitelně jen věc pohledu a někomu se naopak může líbit víc Garmin. Výhodou Whoop je pak také bezdrátové nabíjení, kdy nacvaknete na náramek bezdrátový battery pack a náramek jsem díky tomu za rok ani jednou nesundal ze zápěstí. V případě nabíjení Garmin Cirqa musíte používat klasický nabíjecí konektor a náramek na těch pár desítek minut nabíjení sundávat.

Garmin Cirqa si můžete zakoupit přímo zde.

Zdroj
Diskuze
Garmin

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.