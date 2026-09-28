Whoop vs Garmin Cirqa: 14 dní jsem nosil oba. Má cenu platit 399 € ročně za Whoop?

Recenze Whoop vám stejně jako recenze Garmin Cirqa prozradily, jak na tom je každý z těchto produktů. Ovšem je čas, podívat se na to, jak obstojí tváří v tvář. V čem je ten hlavní rozdíl mezi Whoop oproti Garmin Cirqa a vyplatí se za něj platit 399€ ročně oproti jednorázové ceně za Garmin Cirqa, která je 199€? To vše si rozebereme na následujících řádcích, kde si porovnáme zejména mé vlastní zkušenosti. Zatím co Whoop nosím již téměř rok, Garmin Cirqa jsem dostal na porovnání pár týdnů zpátky a od té doby až do dnešního dne jsem tak nosil oba náramky, aby zjistil, co který přináší a co mu naopak chybí.
Co vidíte na první pohled je samozřejmě design. Zde je nutné uznat, že tělo samotného přístroje je v případě Garmin zkrátka z levného plastu a nepůsobí nějak prémiovým dojmem. Oproti tomu Whoop vypadá mnohem precnzněji a také kvalitněji zpracovaný. Na druhou stranu však samotné tělo, respektive to, co vám měří vaše hodnoty prakticky nevidíte, protože jak v případě Whoop, tak v případě Garmin Cirqa je přístroj celý schovaný pod náramkem. Zatím co Garmin nabízí pouze sportovní náramky z textilu, v případě Whoop se z jeho nošení stal doslova šperk a k dispozici jsou jak sportovní náramky, které mám já, tak pryžové, a dokonce i celokovové. Existuje také řada výrobců třetích stran, kteří váš Whoop vyšperkují dokonce pravým zlatem a podobně. Whoop je sice kratší, ovšem je o něco málo vyšší než Cirqa a záleží tedy jen na vás, co vám osobně víc vyhovuje. Já mám poměrně tenké zápěstí a víc mi sedí Whoop, ovšem ani Cirqa není na zápěstí vůbec špatná a nijak vás neomezuje, jen působí trošku mohutnějším dojmem.
Garmin Cirqa má obrovskou výhodu v podobě tlačítka na boční straně, kterým můžete náramek upozornit na to, že jdete dělat nějakou aktivitu. Tu by měly sice oba náramky rozpoznat automaticky ovšem v případě Whoop se mi stává, že například plavání nedokáže rozpoznat a tím, že do bazénu nenosím telefon, nemám jej na to jak upozornit a tak zkrátka o tuto aktivitu přijdu a musím ji pak ručně přidávat do takzvaného Whoop Journal. V případě Garmin stačí stisknout tlačítko a aktivita se začne zaznamenávat. Takže v tomto směru má Garmin rozhodně nahoru, ovšem na druhou stranu musím říct, že jediné, kdy mi nefunguje automatická detekce aktivity spolehlivě je v případě plavání, jinak vždy Whoop ví co dělám.
Fotogalerie
Zcela upřímně musím říct, že Whoop je oproti Garmin Cirqa zkrátka mnohem víc sexy záležitostí, a to jak na ruce, tak i v rámci rozhraní samotné aplikace. Ovšem zda se za to být sexy vyplatí platit ročně 399€ je na zvážení každého. Co se sběru dat týká, jediné, co zvládá Whoop měřit navíc, a to jen v nejlepší verzi tedy v té za 399€ ke které dostanete náramek Whoop MG, tak je EKG a v rámci algoritmických odhadů pak také tlak, ovšem jak jsme již zmínil v předchozím článku, tak zrovna na tlak měřený chytrým náramkem, bych příliš nespoléhal. Po vizuální stránce je Garmin s Whoop zcela nesrovnatelný, ovšem na druhou stranu v případě Garmin Cirqa zaplatíte za zařízení 199€ a tím vše končí, dokud jej nezničíte neplatíte ani korunu navíc. V případě Whoop platíte každý rok 399€ za to, že vám náramek měří data. Sice v případě, kdy Whoop vydá novou verzi náramku, tak vám ten váš stávající zdarma vymění za novější, ovšem, náramek je v tomto případě vlastně zdarma, platíte za členství ve Whoop a ruku na srdce, Garmin Cirqa vám rozhodně vydrží čtyří roky, než jeho baterie nevydrží ani den a za tu dobu zaplatíte za členství ve Whoop neuvěřitelných 2000€.
Aplikace Whoop
Co se sběru dat týká, tak během 14denního nošení obou náramků současně jsem měl v rámci dat, které naměřily jen minimální rozdíly, které jsou prakticky zanedbatelné. Interpretace dat pak spočívá v tom, že zatím co Garmin vám ukazuje pouze tak zvanou metriku Body Battery a tím vše končí, tak v případě Whoop dostáváte od AI kouče doporučení a díky Whoop Journal si můžete ke svým dnům přidávat poznámky. Whoop vám kolem 17:00 řekne kolik jste dnes měli stresu, jaký jste podali výkon a jak nejlépe strávit večer, poté vás upozorní zhruba v 21:30 na to, kdy by bylo dobré jít spát a zda ráno můžete vstávat dřív nebo si pospat o něco déle, abyste se cítili co nejlépe. Garmin je zkrátka pořád primárně pro sportovce, kteří z jakéhokoli důvodu nechtějí sport nebo turistiku dělat s hodinkami, ale chytrým náramkem bez displeje. Zkrátka sbíráte data o svém těle a o aktivitách co děláte, ale tak trošku jim chybí kontext. V případě Whoop můžete mnohem lípe řešit věci, jako je jaký vliv má to kdy jste si dali během dne kávu, co jste jedli, jaké jste používali doplňky stravy a mnoho dalšího. Zkrátka pokud jste jak se dnes moderně říká biohacker nebo člověk co řeší longevity, je Whoop rozhodně zajímavější řešení. Pokud jste sportovec, co nechce být při sportu ničím rušen a chcete měřit aktivity a výkon, pak je Garmin Cirqa lepší řešení právě pro vás.
Aplikace Garmin
Jak asi sami tušíte, já zůstanu i nadále u Whoop, na druhou stranu cena, kterou za něj ročně platím mi v kontextu s tím, že jej budu používat dalších několik let celkem děsí. Možná právě Garmin donutí Whoop snížit cenu předplatného nebo jej donutí přijít s nějakou zásadní inovací, díky které mu dokáže utéct o míle daleko. Prakticky to, co se mi orpavdu líbí nejvíc je celý design a to jak je Whoop oproti Garmin Cirqa sexy, ovšem to je pochopitelně jen věc pohledu a někomu se naopak může líbit víc Garmin. Výhodou Whoop je pak také bezdrátové nabíjení, kdy nacvaknete na náramek bezdrátový battery pack a náramek jsem díky tomu za rok ani jednou nesundal ze zápěstí. V případě nabíjení Garmin Cirqa musíte používat klasický nabíjecí konektor a náramek na těch pár desítek minut nabíjení sundávat.
400 ročně za takovou kravinu 😂😂😂🫣 jako sorry ale moje 10 46mm budu raději nabíjet každý den než tohle
chapu :) ne každý chce nosit hodinky s displejem
400€ ročně za to má člověk každý rok nové a kvalitní hodinky
Rozmyslam, co by som ziskal navyse, ak by som zacal pouzivat Whoop. Aktualne mam Apple Watch z ktorych importujem data z Apple Health cez freddy, ukladam ich u seba a nasledne v ChatGpt mam vytvoreny projekt, ktory ma interpretovat data “ako whoop”. Okrem toho som presvedceny kvalitou meranych dat z AW, ktore mi dokonca pred par rokmi odhalili problemy so srdcom, ktore mi dovtedy neboli diagnostikovane.
nic
Můžeš nosit klasické mechanické hodinky a nebudeš vypadat jako blázen se smart Watch na druhé ruce…
Druhý autorský text jen o tom, aby si autor sám sobě obhájil 400 EUR poplatek za rok, když může mít to samé „zdarma“…
Garmin Cirqa, Amazfit Helio Strap, Polar Loop, Fitbit Air…
Používejte cokoli, jsou to vaše peníze, váš život, vaše věc :)
Diky za clanek. Pekne porovnani. Whoop tedy pekne ztraci pomer cena/vykon… Jeste by mohlo by zajimave srovnat s prsteny rozdil.
Realce ke komentari, Vase penize, Vas zivot… To to je manipulace s tim zivotem, tvrdite tedy, ze kdyz budu pouzivat Garmin, nikoliv Whoop, tak ohrozim svij zivot?
Pocty: Rocni predplatne za Whoop je tedy 399 Euro, Garmin jednorazove 199 Euro. Za 4 roky zaplatim u Whoop 2000 Euro a naramek ma byt tedy zdarma… 🤔
Pomuzu Vam: Za 4 roky je to 1 596 Euro. 😉
Absolutně ne, tvrdím, že si můžete koupit co chcete a mě, to je naprosto ale úplně jedno :) Naopak pokud umím číst tka vidím, že z toho článku naprosto jasně plyne, že Whoop byl super před lety, ale dnes už si jej koupí jen blázen
Advokat: sorry ale totální ukázku manipulace jsi předvedl ty :D myslim, že každému člověku průměrného rozumu je jasný, co tim Roman myslel, je to tvůj život o kterým si rozhoduješ sám, buď budeš utrácet za zbytečnosti, nebo ti to dává smysl a rád si za to zaplatíš. Překroucení o ohrožení života mi přijde, sry totální demence.
P.S. Proč mají někteří neustále posuzovat druhé za to co si kupuji a platí. Je to každého věc, jak život vede a co si zaplatí a co ne.
Tyhle vselijaka predplatna jsou mor, takze nakonec mam jen iCloud, vse ostatni jsem zrusil, uz to bylo neunosne.