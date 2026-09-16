Dávejte si pozor na měření tlaku pomocí hodinek, náramků nebo prstenů, je to velmi orientační údaj!

Když je něco běžná součást vašeho života, často na to zapomenete a prostě to nehlídáte. Já to tak mám se zvýšeným tlakem, na který už asi 20 let užívám léky. Najednou jsem nějakou shodou okolností cca 3 týdny léky nebral, a tak nějak bláhově jsem si myslel, že mě na to, že se něco děje upozorní Whoop. Byl jsem nemile překvapen, když jsem zjistil, že to první co mě na vyšší tlak upozornilo byla až bolest hlavy. Když jsem pak vytáhl tonometr, nestačil jsem se divit a okamžitě začal léky zase užívat. To mě dovedlo k tomu, že bych rád varoval všechny, kteří vnímají měření na hodinkách, náramku nebo prstenech jako něco, co je v případě nouze bude varovat. Bohužel tomu tak není a zvlášť u lidí, kteří se na vysoký nebo vyšší tlak léčí. Hned na úvod však chci říct, že všichni výrobci do jednoho uvádějí, že měření tlaku pomocí náramků, hodinek nebo prstenů je orientační a nemá být používáno jako metrika, kterou se budete řídit v rámci vašeho zdravotního stavu. Na to však často lidé zapomínají.
Je důležité si uvědomit, že u drtivé většiny lidí, kteří trpí vysokým tlakem lékaři nikdy nezjistí příčinu. Je jedno jestli jste mladý, hubený, tlustý, vysoký, nízký nebo starý, zkrátka vysoký tlak můžete mít ať jste kdokoli. Problém je také v tom, že vysoký tlak nijak nebolí, nijak vás prakticky netrápí a až když se dostanete na naprosto mezní hranice, může vám téct krev z nosu, bolet hlava a mnoho dalších věcí, ovšem to už je často pozdě něco řešit. Je proto důležité mít tlak pod kontrolou a pravidelně jej měřit. V posledních letech se objevila řada produktů, které měření tlaku slibují, ale pokud nemají klasickou manžetu a nejedná se o klasický tonometr, vždy se u nich někde pod čarou dočtete, že se jedná pouze o informační hodnotu, která nemá se skutečnou hodnotou vašeho tlaku nic společného. Žádný přístroj na světě, který nemá manžetu, jenž se nafoukne a měří, kdy váš tlak překoná její odpor neumí měřit tlak.
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Navíc z logiky věci nemůže upozornění na vysoký tlak u takových přístrojů fungovat pro lidi, kteří skutečně mají vysoký tlak a léčí se s ním, respektive užívají medikaci. Tito lidé totiž v drtivé většině nemají jiné příznaky na základě, kterých přístroje vyhodnocují tlak. Apple Watch, Whoop nebo další náramky a hodinky fungují na základě toho, že optickým senzorem sledují, jak cévy reagují na jednotlivé srdeční stahy a vyhodnocují vzorce za 30 dní nebo tak jako Apple Watch nebo vzorce, které měří během noci, tak jako Whoop. K tomu dále připočítávají další informace jako je zvýšený stres a další měření, které provádějí. Ovšem problém je v tom a málo kdo to ví, že pokud máte již diagnostikovaný zvýšený nebo vysoký tlak, tak tato měření nefungují správně. Apple navíc přímo uvádí, že pro lidi s již diagnostikovaným zvýšeným tlakem není funkce určena. I ostatní výrobci ji berou opravdu jen jako něco, co je možné nějakým způsobem orientačně měřit, ale varují před tím, abyste se na tuto funkci spoléhali.
Chápu, že z pohledu člověka, který je zdravý tak to může znít jako zbytečné doporučení, ale pokud netrpíte opravdu extrémně vysokým tlakem, ale jen zvýšeným tak jako například já, tak byste snadno mohli sklouznout k tendenci spoléhat na to, co vám říká váš chytrý náramek, prsten nebo hodinky, a to je velká chyba. Pokud totiž máte zvýšený tlak, je potřeba používat klasický tonometr a alespoň čas od času změřit, jak na tom váš tlak je. Zatím co u spousty věcí totiž můžete spoléhat na měření pomocí náramků, hodinek nebo prstenů, v tomto případě na to skutečně nespoléhejte a raději tlak přeměřte vždy tonometrem.