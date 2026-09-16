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LEGO chystá naprosto monstrózní Godzillu. Má mít přes 5300 dílků a měřit téměř 60 centimetrů

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J. FilipJiří Filip
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LEGO v posledních letech dokazuje, že se u stavebnic určených především dospělým fanouškům nebojí prakticky ničeho. Pokud se ale potvrdí nejnovější únik, na konec letošního roku si připravilo něco, co bude i na jeho poměry skutečně monstrózní. Pod hlavičkou LEGO Ideas má totiž dorazit obrovská Godzilla složená z více než pěti tisíc dílků, která bude svou velikostí konkurovat největším výstavním modelům současné nabídky.

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Podle informací zveřejněných leakerem Brick Tap ponese novinka označení LEGO Ideas 21375 Godzilla a skládat se má z neuvěřitelných 5364 dílků. Cena se má pohybovat kolem 450 dolarů a vydání je údajně naplánováno na 27. listopadu 2026. Právě cenu je nicméně potřeba zatím brát s rezervou, jelikož zdroj sám upozorňuje, že ještě nemusí být definitivní.

Mnohem zajímavější je ale to, co za své peníze dostaneme. LEGO se totiž podle úniku inspirovalo moderní podobou Godzilly z filmového MonsterVerse společnosti Legendary, přičemž výsledná příšera má měřit zhruba 55 až 60 centimetrů na výšku. Pokud se tedy tento údaj potvrdí, nepůjde rozhodně o žádnou malou figurku na poličku, ale pořádný výstavní model, který bude v místnosti prakticky nemožné přehlédnout.

LEGO Godzilla
Náš AI koncept LEGO Godzilla

Godzilla dostane i svůj atomový dech

Design má vycházet přímo z filmové Godzilly, takže asi nepřekvapí, že LEGO údajně nezapomnělo ani na charakteristické modře zářící hřbetní ostny. které by mohly být jedním z vizuálně nejzajímavějších prvků celé stavebnice, zejména pokud LEGO sáhne po větším množství průhledných modrých dílků.

Model navíc nemá být pouze statickou sochou. Podle současných informací má totiž mít polohovatelnou hlavu a součástí bude také odnímatelný atomový dech, který půjde Godzille vložit do tlamy a co víc, vyjímatelný má být rovněž jazyk. Jak rozsáhlá bude pohyblivost rukou, nohou nebo ocasu, zatím únik neprozrazuje. Víme nicméně, že součástí stavebnice údajně nebudou žádné minifigurky.

Zajímavý má být naopak dárek k nákupu. K LEGO Godzilla se podle úniku chystá samostatný bonusový set znázorňující obří Godzillinu stopu, který má navíc obsahovat potištěný dílek s Mothrou. Podrobnosti o počtu dílků ani podmínkách získání zatím známé nejsou, ale u stavebnice za zhruba 450 dolarů by podobný bonus rozhodně dával smysl.

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Samotná Godzilla se do LEGO Ideas dostala prostřednictvím fanouškovského projektu a LEGO tedy opět sahá po značce, kterou by ještě před několika lety v jeho nabídce čekal asi málokdo. A pokud se současné informace potvrdí, nepůjde rozhodně o žádnou opatrnou premiéru. Více než 5300 dílků, výška blížící se 60 centimetrům a cenovka kolem 450 dolarů totiž z LEGO Godzilla udělají jeden z největších LEGO Ideas setů vůbec. Zatím je nicméně potřeba všechny konkrétní parametry včetně ceny a data vydání brát jako informace z úniku. Pokud se ale Brick Tap trefil, konec listopadu bude pro fanoušky Godzilly hodně zajímavý. A osobně jsem opravdu zvědavý hlavně na to, jak bude více než půl metru vysoké monstrum postavené z LEGO kostek vypadat ve skutečnosti. Upřímně si totiž myslím, že prostor pro nějakou větší kreativitu tu úplně není, ale třeba LEGO překvapí. 

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Zdroj
Diskuze
LEGO

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