AI v aplikaci Domácnost za trest? Apple schoval jednu z nejzajímavějších novinek iOS 27 za brutálně drahý iCloud+

Nové funkce postavené na Apple Intelligence v iOS 27 vyvolaly mezi uživateli obrovskou vlnu nevole. Apple totiž zavedl velmi přísná a drahá omezení pro novinku v aplikaci Domácnost, která dokáže pomocí umělé inteligence generovat textová shrnutí záznamů z bezpečnostních kamer (HomeKit Secure Video). Systém rozpoznává lidi, zvířata, vozidla, balíčky i běžný pohyb a v notifikaci přehledně popíše, co se před objektivem odehrálo. Háček je však v tom, jakým způsobem Apple tuto vychytávku zpoplatnil.
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Jedna kamera za deset dolarů měsíčně
Už během beta testování vyšlo najevo, že pro generování video shrnutí bude zapotřebí minimálně 2TB tarif iCloud+. Až minulý týden však Apple upřesnil konkrétní limity pro počet podporovaných kamer. A čísla berou dech:
- 2TB plán (9,99 USD / 249 Kč měsíčně): AI shrnutí fungují pouze pro jednu jedinou kameru. (Stejný limit platí i pro předplatitele nejvyššího balíčku Apple One Premier).
- 6TB plán (29,99 USD / 749 Kč měsíčně): AI shrnutí pro dvě kamery.
- 12TB plán (59,99 USD / 1 490 Kč měsíčně): AI shrnutí pro maximálně pět kamer.
Tarif, který by nabízel neomezený počet kamer s AI shrnutími, Apple vůbec nenabízí.
Tato cenová politika vyvolala na sítích i fórech desítky rozzlobených reakcí. Jde totiž o naprostý protiklad k dosavadnímu fungování HomeKit Secure Video. Dosud uživatelům stačil 200GB plán za 79 Kč měsíčně pro pět kamer a 2TB plán nabízel dokonce záznam z neomezeného počtu kamer. Kdo tedy dnes platí 2TB tarif a má na domě rozmístěno pět kamer, Apple Intelligence mu poslouží pouze u jedné z nich. Apple sice upozorňuje, že se limity mohou v budoucnu měnit, zároveň však připravuje zavedení limitů i na Siri AI, pokročilé úpravy fotek či generátor Image Playground. Jelikož velmi pravděpodobně si podobné vychytávky u nás jen tak neužijeme, zřejmě nás to nemusí trápit. Cena může na první pohled působit vysoce. Ovšem věřím, že firmy podobnou vychytávku využijí. Předplatili byste si podobnou vymoženost?