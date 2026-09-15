Hodiny už nemusí zakrývat půl tapety. iOS 27 přidává na zamykací obrazovku kompaktní režim

Apple dal uživatelům v iOS 26 poměrně velkou volnost při úpravě hodin na zamykací obrazovce. Jejich velikost lze pořádně natáhnout a vytvořit z nich prakticky dominantní prvek celé obrazovky. S iOS 27 ale přichází přesně opačná možnost. Nový kompaktní režim totiž hodiny výrazně zmenší a přesune je nahoru vedle data, díky čemuž zůstane podstatně více prostoru pro tapetu.
Jde sice o relativně drobnou změnu, v praxi však může vzhled zamykací obrazovky proměnit poměrně zásadně. Standardní hodiny totiž zabírají velkou část její horní poloviny, což není ideální zejména v případě, kdy používáte fotografii, na které se právě v těchto místech nachází důležitá část snímku. Kompaktní hodiny mají přibližně stejnou velikost jako datum a místo dominantního prvku se tak stávají jen nenápadnou součástí horního řádku.
Jak zapnout kompaktní hodiny v iOS 27
Nastavení je jednoduché a Apple jej schoval přímo do již známého editoru zamykací obrazovky. Podržte na ní prst a následně klepněte na Přizpůsobit. Poté klepněte přímo na hodiny, čímž otevřete nabídku pro nastavení jejich písma a barvy.
V pravém horním rohu tohoto panelu se v iOS 27 nachází nová ikona tvořená dvěma vodorovnými čárami. Po klepnutí na ni se hodiny okamžitě zmenší a přesunou vedle data. Výsledek tedy uvidíte ještě před uložením a můžete snadno posoudit, zda se kompaktní provedení k dané tapetě hodí. Pokud ano, stačí klepnout mimo nabídku a následně změnu potvrdit tlačítkem Hotovo.
Návrat ke klasickým velkým hodinám je stejně snadný. Stačí znovu otevřít nastavení hodin a klepnout na tutéž ikonu.
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Každá zamykací obrazovka může vypadat jinak
Dobrou zprávou je, že přepnutí do kompaktního režimu nesmaže dosavadní úpravy hodin. Zachováno zůstane zvolené písmo, jeho tloušťka i barva a všechny tyto vlastnosti lze nadále měnit. Určitý kompromis tu však je – v kompaktním režimu není k dispozici posuvník pro úpravu efektu Liquid Glass.
Důležitý je také způsob, jakým Apple novinku implementoval. Kompaktní zobrazení totiž není globální volbou pro všechny zamykací obrazovky, ale nastavuje se pro každou zvlášť. Na jedné tapetě tak můžete ponechat velké hodiny, zatímco u jiné použít jejich kompaktní variantu.
To se hodí i při používání režimů Soustředění, ke kterým lze přiřadit různé zamykací obrazovky. Například jednoduchá pracovní tapeta může využívat klasické výrazné hodiny, zatímco u zamykací obrazovky s rodinnou fotografií, krajinou nebo jiným snímkem lze hodiny uklidit nahoru a nechat fotografii skutečně vyniknout.
Právě v tom spočívá největší přínos celé novinky. Apple nepřidává další výrazný grafický efekt, ale naopak možnost část rozhraní upozadit. A vzhledem k tomu, kolik prostoru na zamykací obrazovce hodiny standardně zabírají, může jít pro milovníky fotografických tapet o jednu z nejpříjemnějších drobností v celém iOS 27. Ten je v současnosti dostupný ve veřejné betaverzi, přičemž jeho ostré vydání se očekává během září.