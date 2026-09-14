AppleCare One Family: nový tarif Apple Care pro až šest členů domácnosti přichází

Uživatelé iPhone, Mac, Apple Watch a iPadů si mohou nově sjednat AppleCare One Family, což je nový tarif AppleCare, který pokrývá produkty až šesti osob z jedné domácnosti. AppleCare One Family je dostupný zatím pouze v USA a nabízí stejné výhody jako AppleCare+, včetně ochrany proti náhodnému poškození, krádeži nebo ztrátě hodinek Apple Watch, iPhone, iPadu nebo Macu. Ročně je možné uplatnit až šestkrát nárok na výměnu poškozeného, ztraceného nebo odcizeného produktu. Tarif AppleCare One Family stojí 49,99$ měsíčně a vztahuje se na všechny zařízení ve skupině Rodina. Všechna zařízení, která jsou v okamžiku sjednání již chráněna službou AppleCare jsou automaticky zahrnuta do AppelCare One Family. Přidat pak lze další zařízení, a to ve stáží až čtyři roky nebo rok u sluchátek AirPods a Beats.
Veškeré produkty, které jsou v rámci členů rodiny připojeny k rodinnému účtu jsou chráněny a jediné omezení na jejich počet je v případě Vision Pro, kdy Apple toleruje maximálně 6 headsetů. Jinak v podstatě může mít každý člen rodiny několik iPhonů, iPadů, Maců nebo Apple Watch. Jediným omezením je fakt, že se každé zařízení musí alespoň jednou ročně připojit na servery Apple, aby se ověřila jeho funkčnost. Tarif AppleCare One Family může aktivovat jakýkoli dospělý člen skupiny Rodinného sdílení. I když se částka 600$ ročně může zdát vysoká, pokud si vezmete, že je v rodině opravdu například 5 nebo 6 členů a každý má Mac, iPad, iPhone a Apple Watch, je pravděpodobnost, že se alespoň jednou ročně nějakému zařízení něco stane poměrně vysoká a tarif se v tomto případě vyplatí. Samozřejmě, pro rodiny o dvou nebo třech členech se tento tarif příliš nevyplatí.