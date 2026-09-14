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iOS 27 je tu. Těchto 10 základních tipů a triků z něj byste měli určitě znát

iPhone
A. TomanováAmaya Tomanová
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Apple dnes uvolnil operační systém iOS 27 pro širokou veřejnost. Letošní hlavní aktualizace přináší spoustu velkých změn, jenže právě ty nejpraktičtější se často skrývají hluboko v Nastavení nebo na místech, kam se běžně nepodíváte. Některé z nich přitom dokážou zpříjemnit každodenní používání iPhonu podstatně víc než efektní novinky prezentované během keynote. Vybrali jsme proto funkce, které stojí za vyzkoušení hned po instalaci.

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Upravte si Liquid Glass podle sebe

Pokud vám průhledný vzhled Liquid Glass nikdy úplně nesedl, iOS 27 přináší výrazně lepší možnosti úprav. Apple přidal posuvník, kterým lze efekt zeslabit prakticky až na minimum. Najdete jej v Nastavení → Vzhled → Liquid Glass. Posunutím směrem doprava zvýšíte čitelnost rozhraní a omezíte průhlednost jednotlivých prvků.

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Zbavte se nechtěných hlasových zpráv

Tlačítko pro nahrávání hlasové zprávy vedle textového pole ve Zprávách dokáže být nepříjemnou pastí. V iOS 27 jej můžete konečně změnit nebo úplně odstranit. Otevřete Nastavení → Aplikace → Zprávy → Zobrazit v textovém poli. Vybrat lze nahrávání audia, diktování nebo možnost Žádné. Hlasové zprávy přitom zůstávají dostupné přes tlačítko +.

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iOS 27 Zpravy odstranit tlacitko pro nahrani hlasove zpravy 2 iOS 27 Zpravy odstranit tlacitko pro nahrani hlasove zpravy 2
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Nastavte alarm hlasitěji než upozornění

Apple konečně umožňuje oddělit hlasitost vyzvánění, systémových upozornění a budíků. Telefon tak můžete mít během večera prakticky zticha, aniž byste riskovali, že ráno přeslechnete budík. V Nastavení → Zvuky a haptika stačí u Budíků a časovačů vypnout možnost sladění hlasitosti s vyzváněním. Stejným způsobem lze samostatně upravit také systémová upozornění.

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Časovač přímo ze zamčené obrazovky

Časovač lze nově spouštět prakticky okamžitě ze zamčené obrazovky. Nejprve ale musíte jeden ze spodních ovládacích prvků nahradit. Podržte prst na zamčené obrazovce, zvolte Přizpůsobit a odstraňte například Fotoaparát nebo svítilnu. Na jejich místo přidejte Časovač. Po klepnutí se zobrazí posuvník napojený na Dynamic Island, kterým rychle nastavíte požadovaný čas.

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FaceTime umí používat dvě kamery zároveň

Funkce Dual Capture dovoluje během FaceTime hovoru současně přenášet obraz z předního i zadního fotoaparátu. Protistrana tak může vidět vás i to, na co se právě díváte. Během videohovoru klepněte na tlačítko pro otočení kamery. Dual Capture se aktivuje automaticky a přední kameru lze následně podle potřeby vypnout. Funkce je dostupná na iPhonu Air, řadě iPhone 17 a novějších modelech.

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GymKit už nepotřebuje Apple Watch

Pokud chodíte do fitness centra s přístroji podporujícími GymKit, nemusíte už mít nutně Apple Watch. iOS 27 umožňuje připojit kompatibilní běžecký pás, rotoped nebo eliptický trenažér přímo k iPhonu. Stačí iPhone přiložit ke kompatibilnímu zařízení a následovat pokyny na displeji. Data o tréninku se po skončení uloží do telefonu a z přístroje se odstraní.

Samotný iPhone nicméně nemusí měřit tepovou frekvenci. Pokud používáte AirPods Pro 3 se senzorem srdečního tepu, lze do záznamu zahrnout i tuto hodnotu.

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Obří widget Kalendáře

Widgety mohou být v iOS 27 podstatně větší a zabrat téměř celou domovskou obrazovku. Největší smysl to dává například u Kalendáře, kde konečně uvidíte více událostí najednou. Podržte prst na volném místě domovské obrazovky, přejděte k úpravám a vyhledejte Kalendář. K dispozici jsou mimo jiné velké varianty Nadcházející a Seznam. Podobné rozměry podporuje také Smart Stack, Hudba a další aplikace připravené pro iOS 27.

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Dočasně skryjte polohu v aplikaci Najít

Sdílení polohy je praktické, ale občas chcete na chvíli zmizet bez toho, abyste museli kompletně vypínat polohové služby celého iPhonu. V aplikaci Najít otevřete kartu Lidé, zvolte konkrétní kontakt a přes nabídku vyberte Skrýt polohu. Sdílení lze tímto způsobem dočasně přerušit až do konce dne.

Výhodou je, že nemusíte vypínat GPS ani připravit o přístup k poloze ostatní aplikace. iPhone tak může dál používat Mapy, počasí nebo navigaci, zatímco konkrétnímu člověku vaši aktuální polohu dočasně nezobrazuje.

Nastavte si průhledné ikony aplikací

Liquid Glass umožňuje na iPhonu změnit také vzhled ikon aplikací a widgetů. Pokud chcete domovské obrazovce dodat skutečně „skleněný“ vzhled, podržte prst na volném místě, klepněte na Upravit → Přizpůsobit a zvolte styl Průhledné. Následně si můžete vybrat světlou, tmavou nebo automatickou variantu, která se přizpůsobuje vzhledu systému. Pokud jsou průhledné ikony na vaší tapetě hůře čitelné, lze pozadí přímo při úpravách ztmavit. Čitelnost můžete dále doladit také přes Nastavení → Zpřístupnění → Displej a velikost textu pomocí funkcí Omezit průhlednost a Zvýšit kontrast.

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Dejte tapetě více prostoru s kompaktními hodinami

iOS 27 přidává nový kompaktní režim hodin na zamčené obrazovce, který zmenší čas přibližně na velikost data a přesune jej do horní části displeje. Hodí se hlavně u fotografických tapet, kde velké hodiny zakrývají důležitou část snímku. Funkci nastavíte podržením prstu na zamčené obrazovce přes Přizpůsobit, poté klepněte na hodiny a v panelu zvolte novou ikonu se dvěma vodorovnými čarami. Kompaktní vzhled se ukládá pro každou zamčenou obrazovku zvlášť, takže jej můžete mít například jen u jednoho režimu Soustředění.

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iOS 27 je plný podobných drobností, které člověk snadno přehlédne. Právě některé z nich ale mohou mít při každodenním používání větší dopad než funkce, kterými se Apple chlubí na prvních místech svého seznamu novinek. Po aktualizaci proto rozhodně stojí za to projít Nastavení trochu důkladněji.

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iOS 27

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