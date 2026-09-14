Apple to zpackal. Místo iOS 27 instaluje svět ve velkém zbytečně iOS 26.7

Dnešní vydání iOS 27 se zřejmě neobejde bez nepříjemné patálie pro Apple. Ten totiž sice uvolnil krátce po 19. hodině středoevropského času veřejnou verzi iOS 27, ale jak se zdá, obrovskému množství uživatelů jí zatím systém nenabízí. Respektive, tváří se, jako kdyby ji nabízel, ale neděje se tak. To proto, že vedle iOS 27 vyšel ještě iOS 26.7, který je též možné nainstalovat a na který bohužel vede i možnost „Upgradovat na iOS 27“, která se zobrazuje ve spodní straně aktualizační obrazovky. Přitom v minulosti právě přes tento prvek šlo poslední aktualizaci daného ročníku iOS přeskočit a nainstalovat si rovnou novou verzi, která samozřejmě vše, co Apple nasadil do poslední verze daného ročníku iOS, obsahovala.
Bohužel se zatím zdá, že Apple problém na své straně ještě neopravil a uživatelé nejsou schopni iOS 27 nainstalovat jinak než tak, že si nainstalují nejprve iOS 26.7 a až poté iOS 27, což je však samozřejmě nesmysl. Respektive, v minulosti s přeskakováním verzí problém nebyl a upřímně bych se hodně divil, kdyby tomu bylo letos jinak, protože nová verze iOS logicky obsahuje veškeré bezpečnostní opravy a další důležité prvky, kterými disponuje i poslední verze daného předešlého ročníku iOS. V redakci jsme zkoušeli několik restartů i změn nastavení, přičemž nepomohlo nic. Na sociální síti X pak uživatelé potvrzují, že je vše alespoň aktuálně nevyřešitelné, takže budeme nejspíš muset počkat, než si Apple se vším poradí.