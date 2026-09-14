Tesla Roadster se představí 1. 10. a přinese SpaceX trysky se zrychlením na 100Km/h pod 1 vteřinu!

Tesla Roadster se představila poprvé v roce 2017, tedy před devíti lety, kdy ukázala čísla jako z nějakého scifi filmu. Jedná se o vůz, který by měl zrychlit z 0-100Km/h za 2,1 vteřiny, nabídnout maximální rychlost více než 400Km/h, točivý moment kola 10 000 Nm , pohon všech kol a jako bonus dojezd neuvěřitelných 1000Km na jedno nabití. Zájemci, kteří vydrželi čekat dlouhých 9 let od chvíle, kdy Tesla spustila předobjednávky a vybrala od nich 50 000$ za předobjendávku Tesla Roadster, nyní obdrželi email, ve kterém je společnost zve k finálnímu představení vozu, které proběhne 1. 10. 2026.
Akce se uskuteční ve Wavo v Texasu a sám Elon Musk řekl, že se tento večer budeme mít možnost podívat na něco, co je z jiného světa. Tesla by totiž měla kromě základního vozu, jehož parametry jsou již tak téměř z jiného světa představit také něco, čemu říká SpaceX packet. Jedná se o sérii trysek, pomocí kterých vůz dokáže zrychlit z 0 na 96Km/h za méně než jednu vteřinu. Tím by se stal vůz nejrychleji zrychlujícím vozem na světě.
Zda po 9 letech a desítce odkladů řekne Tesla také to, kdy prnví zájemci budou mít svůj vůz k dispozici je zatím ve hvězdách, ale vše nasvědčuje tomu, že ano. Tesla by tedy měla jednak poprvé veřejnosti ukázat zrychlení z 0-96Km/h za méně než vteřinu a také sdělit, kdy se začne Tesla Roadster prodávat a to vše již 1. 10. 2026. I když slovo „již“ je nutné brát s určitou dávkou rezervy, protože od prvního představení uplynulo již 9 let.