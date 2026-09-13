AirPods Pro 3. generace vs. AirPods 5, které bych si nyní koupil?

AirPods 5 nabízí to, co zatím žádné jiné sluchátka od Apple nenabídla, i levnější verze s absencí bezdrátového nabíjení totiž nabízí ANC, tedy aktivní potlačení okolního hluku. Apple tak prakticky rozlišil levnější a dražší variantu jen bezdrátovým nabíjením, které upřímně na svých AirPods Pro 3. generace příliš nevyužívám. Nevím čím to je, ale zatím co iPhone nabíjím z 90% vždy bezdrátově pomocí MagSafe, tak v případě AirPods mě nějak víc baví používat kabelové nabíjení. Pokud to máte stejně, můžete si nyní koupit od Apple nejnovější AirPods s ANC za 129$, což je cena dvou obalů na iPhone.
Možná si nyní říkáte, že když mají AirPods Pro 3. generace ANC a AirPods 5 také, v čem je vlastně ten zásadní rozdíl a zda se vyplatí připlatit si téměř dvojnásobnou cenu za AirPods Pro 3. generace. První a to zcela zásadní rozdíl je v potlačení okolního hluku. Samozřejmě jsem neslyšel stejně jako zatím nikdo nové AirPods 5. generace, ovšem už konstrukcí je dáno, že potlačení hluku u AirPods Pro 3. generace je na zcela jiné úrovni. Pokud sluchátka používáte doma, v klidu někde na vesnici, pak vám rozhodně stačí klasické AirPods. V momentě, kdy však cestujete denně metrem, vlakem nebo hlučnou MHD, případně často létáte letadlem, pak je AirPods Pro doslova nutností, pokud chcete okolní hluk opravdu izolovat od svých uší. Sám poměrně často létám s AirPods Pro 3. generace přes atlantik a musím říct, že sluchátka 100% izolují hluk letadla a vy v podstatě když zavřete oči vůbec netušíte, zda jste na palubě letadla nebo ležíte doma v posteli. Na druhou stranu jak říkám, pokud chcete izolovat od lhuku je nčástečně a chcete bojovat s takovým tím klasickým hlukem ulice, pak vzhledem k tomu, že AirPods 5. generace nabízí 1,5x lepší potlačení hluku než AirPods 4 s ANC, je to poměrně zjaímavý upgrade.
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AirPods 5 nabízí až pět hodin poslechu na jedno nabytí se zapnutým ANC a až 22 hodin výdrže při opětovném nabíjení z nabíjecího pouzdra. V případě levnější varianty a to je zajímavé, je hodnota 4 hodiny na jendo nabití a 20 hodin celkově. To je tedy kromě bezdrátového nabíjení další rozdíl mezi levnější a dražší variantou. Oproti tomu AirPods Pro 3 nabízí až 8 hodin poslechu se zapnutým ANC a až 24 hodin při opětovném dobíjení z pouzdra. Zajímavé je, že AirPods 5 nabízí dokonce menší výdrž, nežv případě 4. generace, ovšem myslím si, že pro většinu lidí býde výdrž sluchátek stále dostačující. Zajímavé také je, že levnější AirPods 5. generace nemají ovládání hlasitosti přímo na nožičce sluchátek a neumí přehrávat zvuk při hledání pomocí Find My. Rozdíl v ceně je přitom pouze 20$, tedy dvě kávy v Central Parku, za které získáte poměrně dost muziky navíc a tak uvažovat nad levnější variantou mi příliš smysl nedává.
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Upřímně, pokud bych tedy já osobně nyní přemýšlel o tom jaká sluchátka AirPods si koupit, tak bych řešil v podstatě jen to, jak moc chci být izolován od okolního světa. Pokud stejně jako já často létáte nebo trávite čas někde v metru a padobně, pak jsou AirPods Pro rozhodně pro vás. Pokud ovšem ANC nepotřebujete na té nejvyšší úrovni, pak si mylsím, že za 149$ dostanete v případě AirPods 5 naprosto perfektní sluchátka nabízející v podstatě cokoli na co si vzpomenete. Levnější variantu bych však nekupoval, protože cenový rozdíl je téměř zanedbatelný v poměru s tím, co vše získáte navíc u dražší verze.
AirPods 5 s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem lze předobjednat zde
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