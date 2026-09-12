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Netflix vytáhl na víkend temné novinky. Smrt v plamenech odhalila mrazivé lži dokonalých párů

Seriál
J. VajdákJan Vajdák
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I tento víkend byl v podání Netflixu velmi zajímavý. Pojďme se na novinky podívat.

Kóma

Anabel upadne po výbuchu auta do kómatu. Zdravotník Rafael, který slyší mrtvé, pak bojuje o její život a brání ji před nepřáteli. Mysteriózní seriál, který zaujme svým rozdělením. Seriál dostane 50 epizod. Přístupných je momentálně 31 epizod.

Tenhle tým letí

Teambuilding firmy na výrobu sýrů se přesune do malé vesnice a zaměstnanci neskrývají zklamání. Teprve pak se ale dozví, že se bude hromadně propouštět. Dobře vypadající komedie.

Kormidelnice

Mladá veslařka Teagan Taová se kvůli skandálu, který jí rozvrátí rodinu, přestěhuje do malého města. Na lodi v týmu kluků z elitní školy ale brzy udělá pořádné vlny. Osmidílný seriál.

Chci mluvit se svým agentem! Film

Pět let po uzavření ASK přijde režisérka Andréa pár dní před natáčením svého debutu o herce pro hlavní roli. Nezbývá jí proto než svolat starý tým a doufat, že to klapne.

Jako magnet

Pět svérázných rodin z rezidence Čumbak řeší každý den bláznivé konflikty i legrační situace. Jejich život je zkrátka jeden velký zmatek. Osmidílný seriál.

Dokonalá lež

Jeden z nich zemře při požáru domu a všechny čtyři zdánlivě dokonalé páry napadne, že se vzájemně neznají tak dobře, jak si mysleli. Sedmidílný seriál.

 

Zdroj
Diskuze
Netflix

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