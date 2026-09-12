Jak se připravit na příchod iOS 27

Apple už 14. září uvolní iOS 27 pro veřejnost, takže pokud se chystáte aktualizovat svůj iPhone hned mezi prvními, vyplatí se mu před instalací věnovat pár minut péče. Samotný přechod na nový systém bývá bezproblémový, ale záloha, dostatek volného místa nebo aktualizované aplikace dokážou ušetřit spoustu nervů ve chvíli, kdy se něco nepovede podle plánu.
Nejdříve zkontrolujte kompatibilitu
Dobrou zprávou je, že Apple letos žádnou velkou čistku mezi staršími iPhony neprovedl. iOS 27 nainstalujete na iPhone 11 a novější, všechny modely řady iPhone 12, 13, 14, 15, 16 a 17, iPhone Air a také iPhone SE 2. a 3. generace. Nově představené iPhony 18 Pro, 18 Pro Max a skládací iPhone Duo už samozřejmě s novým systémem počítají.
Je však dobré připomenout, že samotná kompatibilita ještě neznamená dostupnost všech novinek. Některé funkce vyžadují novější čipy a především nová Siri AI nebude v iOS 27 v Evropské unii dostupná.
iOS 27 kompatiblita:
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE 2. generace a novější
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Udělejte si čerstvou zálohu
Zálohování iPhonu je krok, který se velmi snadno odkládá s myšlenkou „vždyť se přece nic nestane“. V drtivé většině případů skutečně ne, jenže pokud se instalace pokazí, právě záloha rozhoduje o tom, jestli jen obnovíte telefon, nebo začnete řešit ztracená data.
Nejpohodlnější cesta vede přes Nastavení → vaše jméno → iCloud → Záloha na iCloudu, kde můžete zálohu spustit ručně. Kdo nechce spoléhat na cloud, může iPhone připojit k Macu a vytvořit lokální zálohu ve Finderu, případně využít odpovídající nástroj ve Windows.
Uvolněte úložiště
Velká systémová aktualizace potřebuje prostor nejen pro samotný instalační balíček, ale také pro dočasná data vznikající během instalace. Pokud tedy váš iPhone neustále hlásí téměř plné úložiště, právě teď je ideální chvíle pustit se do úklidu.
V Nastavení → Obecné → Úložiště: iPhone rychle zjistíte, co zabírá nejvíce místa. Často jsou překvapením stará stažená videa, podcasty, přílohy ve Zprávách nebo aplikace, které člověk půl roku neotevřel. Osobně bych před velkým upgradem nenechávala telefon úplně na hraně a vytvořila si rezervu několika gigabajtů.
Aktualizujte aplikace
Vývojáři před vydáním nové verze iOS pravidelně připravují aktualizace svých aplikací, které řeší kompatibilitu s novým systémem. Otevřete proto App Store, klepněte na svůj profil a zkontrolujte dostupné aktualizace. Vyhnete se tím situaci, kdy po instalaci iOS 27 přestane správně fungovat třeba bankovní aplikace, widget nebo nástroj, který používáte každý den.
A ještě jedna rada na závěr: pokud iPhone potřebujete především k práci a absolutní spolehlivost je pro vás zásadní, není žádná ostuda nechat první večer po vydání ostatním. iOS 27 vám nikam neuteče a den či dva navíc mohou ukázat, zda se v první verzi neskrývá nějaká nepříjemná chyba. Pokud se ale do aktualizace pustíte hned, s aktuální zálohou, volným místem a nabitým iPhonem máte pro bezproblémový přechod uděláno prakticky vše podstatné.