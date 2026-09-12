Recenze iPhone 17 Pro po roce používání: Šel bych do něj znovu? 

Rok uběhl jako voda a přede mnou jsou pravděpodobně poslední dny s iPhone 17 Pro. Myslím si proto, že je na čase mých 12 měsíců s tímto telefonem alespoň v krátkosti zrekapitulovat skrze dlouhodobou recenzi, ve které se pokusím vypíchnout jak to, co mě bavilo, tak i to, co mě příliš neoslovilo. Myslím si totiž, že o koupi iPhone 17 Pro v současnosti leckdo přemýšlí a tudíž pro něj mohou být řádky člověka, který s ním teď rok dennodenně žil, docela přínosné.
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Hned na úvod musím podotknout, že iPhone 17 Pro hodnotím jakožto člověk, který nyní střídá iPhone pravidelně po roce, aby měl přístup vždy k tomu nejnovějšímu. Říkám to proto, že se v následujících řádcích úplně nebudu rozplývat například nad rychlostí telefonu a tak podobně, protože jsou to sice aspekty neoddiskutovatelné, nicméně troufám si říci, že okem uživatele takřka neměnné, pokud nepřecházíte z 10 let starého „železa“. Jinými slovy, ano, iPhone 17 Pro je opravdu svižný telefon, ale nepočítejte s tím, že by byl nějak zásadně svižnější například oproti iPhone 15 Pro. Ve srovnání se staršími modely samozřejmě na rozdíl v rychlosti narazíte, v klasických záležitostech typu pohyb po systému atd. ale nepůjde o nic dramatického.
Co si ale dle mého rozhodně zaslouží vypíchnout, je fotoaparát, který jsem si zamiloval. Širokoúhlý objektiv zvládá fotit fantastické snímky i za horšího světla, ultraširokoúhlý objektiv je díky svému rozlišení též velmi pěkně použitelný (byť za horšího světla se na snímcích objevuje trochu šum) a teleobjektiv s 8x hybridním zoomem, to je moje srdcovka. V praxi máte sice „jen“ 4x plnohodnotný optický zoom s rozlišením 48MPx, který pak lze „přeměnit“ v 8x hybridní zoom s rozlišením 12MPx (případně cokoliv mezi tím samozřejmě s nepřímou úměrou klesajícího rozlišení ku zvyšujícímu se zoomu).
Upřímně řečeno, člověk by si řekl, že rozdíl mezi 5x optickým zoomem ze starších modelů a 8x hybridním zoomem nemůže být až tak zásadní, ale vězte, že větší zoom s parádní kvalitou odemyká úplně nové možnosti pro fotografování. Rázem jste totiž schopni vyfotit věci, na které jste si mohli dříve nechat zajít chuť a co víc, kvalita výsledného snímku je opravdu dobrá. Jasně, jako u každého mobilního teleobjektivu jste limitování světelností a tedy pro dobré fotky je třeba mít k dispozici dostatek světla, nicméně troufám si říci, že i za horšího světla lze z teleobjektivu iPhone 17 Pro vymáčknout opravdu super záběry.
iPhone 17 Pro přitom není jen o zadní fotosoustavě. I přední kamerka totiž prošla upgradem, který mě i po roce dost baví, protože je zkrátka a dobře vidět. Fotky z předního foťáku jsou totiž konečně opravdu použitelné a díky chytrým funkcím v čele s automatickým rozšířením záběru jste tak schopni zachytit momenty života v dobré kvalitě. Naopak funkce typu simultánní natáčení videa a tak podobně mě i po roce nechávají docela chladným, což ale samozřejmě neznamená, že to vy budete mít stejně.
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Další poměrně zásadní vylepšení spatřuji po roce v přepracovaném designu, jehož cílem dle mého nebylo ani tak změnit vzhled, jako spíš pomoci telefonu s chlazením v kombinaci s tehdy zbrusu novou výparníkovou komorou. Apple tehdy na Keynote hlásal, že by se díky ní měl telefon méně zahřívat, respektive že by se měl zahřát později, což dle mého testování platí. Ano, iPhone 17 Pro se stále dokáže zahřát docela slušně, ale jednak mi přijde, že dosahuje nižších teplot než předešlé generace, a co je hlavní – k zahřívání dochází později. Je tedy pravděpodobné, že když děláte něco náročnějšího, stihnete to dokončit ve chvíli, kdy je telefon ještě chladný, zatímco předešlé generace by už začínaly topit.
Lepší práci s odpadním teplem ale samozřejmě nemá smysl nějak moc přeceňovat, protože letošní léto mi nesčetněkrát ukázalo, že i iPhone 17 Pro lze zahřát vskutku znamenitě. Kombinace vysokých venkovních teplot, slunečního svitu na displej a dělání prakticky čehokoliv delšího na telefonu tedy stále není to pravé ořechové ani s iPhone 17 Pro. To ale dle mého není vlastně nic překvapivého, protože zde zkrátka a dobře narážíme na zákony fyziky.
Po roce intenzivního používání musím velmi kladně zhodnotit i výdrž baterie a potažmo její nabíjení. Ačkoliv jsem nabíjel prakticky denně (mám dokončených celkem 288 cyklů) a konce baterie hlásí 96 %, troufám si říci, že zhoršení výdrže oproti prvním týdnům používání prakticky nepociťuji a telefon díky tomu bez jakýchkoliv problémů zvládne jeden intenzivní pracovní den, případně klidně dvoudenní klidný víkend. Na výdrž si tak u iPhone 17 Pro stěžovat opravdu nejde.
Navíc zcela upřímně nepatřím mezi uživatele, kteří zachází s telefonem v rukavičkách ohledně nabíjení. Pomalé kabelové nabíjení byste tedy v mém repertoáru hledali opravdu marně, jelikož většinu času jedu bezdrátovou cestou přes MagSafe 2. generace s podporou 25W bezdrátového nabíjení, klasické bezdrátové nabíječky a když potřebuji opravdovou rychlost, tak i kabel. Ani tento styl nabíjení ale evidentně baterku nějak zásadně nevyždímal a telefon by tak v pohodě dokázal sloužit řadu dalších let bez nutnosti výměny akumulátoru.
Mimochodem, právě nabíjecí rychlost mi přijde u iPhone 17 Pro též na velmi dobré úrovni. Podpora 25W bezdrátového nabíjení je totiž opravdu znát a kabelem se pak člověk dostává občas na 37W, takže když je opravdu potřeba, rychlé nabití je rozhodně možné a i naprosto snadné.
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A upřímně řečeno, tím bych vlastně klidně své roční hodnocení telefonu zakončil, protože víc věcí, které mě na něm bavily, vlastně už nemám. To ale ve výsledku v žádném případě neznamená, že by se jednalo o nudný, nezajímavý telefon, kterému by se neměla dát šance. Ba právě naopak, iPhone 17 Pro se ukázal jako perfektní pracant, na kterého je spoleh a který byl vytvořen s důrazem na komplexnost, kterou vám dokáže nabídnout ve všech směrech. Ano, můžeme se bavit o určitých limitech, například o výše zmíněném šumu ve foťáku při horším světle, či tu spekulovat nad tím, zda by výdrž nemohla být o pár hodin lepší. Pokud ale chceme takto spekulovat, pak nemá cenu nad iPhone 17 Pro uvažovat a jít rovnou do 18 Pro jakožto do toho nejlepšího, co Apple na poli mobilních telefonů momentálně zvládá. Osobně si ale popravdě úplně nemyslím, že si člověk nějak zásadně polepší. Rozdílů mezi 17 Pro a 18 Pro je totiž dle všeho opravdu málo.