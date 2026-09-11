Plánujete utratit 54 990Kč za iPhone Duo? Kdybyste tuto částku dali do akcií Apple, koupíte si k němu ještě MacBook Neo

iPhone Duo je pro mnoho lidí jistě lákavá záležitost nad kterou nyní uvažují. Je to však již celkem dost peněz, konkrétně 54 990Kč, respektive 1999$. Kdyby Apple představil iPhone Duo v loňském roce, konkrétně ve stejný den, tedy 9.9. 2025 a vy byste dali částku kterou stojí místo do nového telefonu do akcií Apple, pak byste letos 9. 9. 2026 měli zisk 35,2%. Konkrétně byste nakoupili akcie Apple za 234,35$ a letos je prodali za 315,34$. Nutno navíc podotknout, že šly prodat i výrazně výhodněji. To by při aktuálním kurzu dolarů dělalo 74 350Kč, tedy zisk téměř 20 000Kč za rok, což je částka, za kterou byste si mohli koupit například MacBook Neo.
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Samozřejmě je každého věc, co dělá se svými penězi, ale je to rozhodně zajímavé srovnání. Navíc pokud vezmete za kolik se bude přibližně rok starý iPhone Duo prodávat ,tak se dostaneme například na cenu okolo 40 000Kč za telefon v top stavu. Rozdíl je pak téměř 35 000Kč mezi tím, kolik proděláte na iPhone Duo a kolik byste vydělali na akciích Apple. Mimochodem do akcií Apple můžete investovat například přes našeho partnera XTB přímo zde.