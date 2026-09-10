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Internetoví vtipálci vzali iPhone Duo útokem. Toto jsou nejlepší vtipy, které se šíří po sociálních sítích

iPhone
J. VajdákJan Vajdák
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Stejně jako každý rok je jablečná podzimní keynote jednou z nejsledovanějších technologických událostí daného roku. Zlatým hřebem večera byl pochopitelně iPhone Duo. Tedy první skládací iPhone, na který se těšíme již dlouhé roky. Zařízení vypadá skvěle, je stylové, výkonné a také poměrně drahé. Právě cena se stala trnem v oku mnoha internetových vtipálků.

Ačkoli v základní verzi se cena konkurenčních skládaček příliš neliší, za verzi s 2 TB už zaplatíte pořádný balík. U nás cena startuje na 54 990 Kč za 256GB verzi. Pokud opravdu chcete a potřebujete 2 TB, musíte sáhnout do kapsy podstatně hlouběji. Cena totiž je 90 990 korun. Předobjednávky začínají 16. října ve 14:00. V prodeji bude iPhone Duo od 23. října.  Ať už jsou vtípky jakékoliv, analytici předpovídají tomuto modelu velký úspěch. Do roka by se Apple údajně mohl stát na poli skládacích telefonů číslem jedna. Jestli se ale prognózy naplní ukáže až čas.

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iPhone Duo

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